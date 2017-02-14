連任失敗就選2020總統？ 柯P語帶保留...
2017-02-14 10:46
柯文哲認為，改變台灣從首都開始，因此要集中全力改變台北。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前宣布2018競選連任，雖然他強調有信心連任，但被問到選輸的話，是否要挑戰2020總統？柯文哲回應：「到時候再說。」
柯文哲昨晚接受《新聞面對面》專訪，資深媒體人周玉蔻問說，「如果連任失敗的話，會去選總統嗎？」柯文哲表示「這個再講嘛」、「等選舉當晚開完票再講。」但這樣的說法被主持人調侃「會被解讀成不排除」。
再被問到如果高票連任，會不會也被勸進選總統，柯文哲說「不會」，但他強調，現在他要做的，就是集中全力改變台北，因為改變台灣從首都開始，只要台北改變，整個台灣就會跟著改變。
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