看川普的一中談話 FAPA：十分遺憾與失望
川普（右）與習近平（左）。（路透合成照）
〔駐美特派員曹郁芬／華府十日報導〕美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他九日與中國國家主席習近平在電話上談得很好，那是很溫馨的談話，他們正在相處融洽的過程中，這對日本也有益。
川普︰和習近平在相處融洽過程中
川普今天與日相安倍會談後舉行共同記者會。在回答日本記者有關中國在南海與東海愈來愈具侵略性，以及匯率操縱問題時，川普回答，他和習近平進行了長談，兩人討論很多議題，當他發言之際，美中有很多代表都在會談，這對中國、日本、美國還有區域內每個國家都有好處。
白宮九日宣佈，川普與習近平通話，並在習近平要求下同意「信守我們的一個中國政策」。台灣人公共事務會（Formosan Association for Public Affairs, FAPA）今天發表聲明，表示理解川普總統在一中政策上立場的改變，可能是美國試圖緩解台灣海峽的緊張與美中關係僵局的措施之一。但是，旅美台僑仍然對美國執意採取如此過時且傷害台灣的一中政策，感到十分遺憾與失望。
川普也在記者會上表示，他抱怨中國操縱匯率已久，大家會比預料還快地看到行動，改變遊戲規則，只有這樣才會讓美國公司在貿易和其它方面公平競爭。他們會努力為美國這個偉大國家做事，但公平是必要的，他們也會確保公平，美國會比現在扮演一個更重大的角色，包括貿易，這與美國的稅制也有關，大家很快也會見到改變，以提供誘因為基礎，他們正在跟國會合作。
FAPA：台灣民主與自決的權利不應被當談判籌碼
針對川普的一中談話，台灣人公共事務會強調：
一、台灣是個民主的國家。台灣人民自決的權利不應被妥協。
二、台灣的民主與自決的權利不應被當作談判籌碼。
三、將台灣用作於任何與中國協議的交換條件，是完全悖離美國立國根本精神的舉動。
四、對於維持東亞的和平與穩定，台灣是美國的重要夥伴。維持且肯認台灣的實質獨立絕對是美國重要的戰略利益之一。
他們表示，台美關係應繼續正常化，而非沉湎在過時的冷戰遺緒與政策中。他們呼籲美國重新評估與規劃其對於台灣的政策。
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