管碧玲跳月薪嬌妻 被「政界人士」檢舉

2017-02-10 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委管碧玲春節期間在臉書PO出自己與辦公室同仁伴隨日劇「月薪嬌妻」主題曲跳舞的影片，遭檢舉違反著作權。管碧玲今晚表示，他們事前已洽詢授權，獲得中華民國音樂著作權協會同意先行使用，因此是合法使用；她也透露，被告知「檢舉來自政界」，幸好她的團隊專業又訓練有素。

管碧玲表示，「月薪嬌妻」的年節活動開始前，她的國會辦公室主任就先向智慧財產局詢問，並洽詢中華民國著作協會申請授權，獲得中華民國音樂著作權協會同意「先行使用」，目前該協會同時向日本報告中，未獲否決，所以她們是合法使用中。

管碧玲說，如果使用上有任何不當，協會會通知下架，目前協會並未通知，所以一切合法進行。她強調，根據著作財產權相關規定，著作的利用只要著作人事前或事後同意，就沒有違法之虞。

管碧玲話鋒一轉爆料，他們被告知檢舉來自政界，「謝謝啦，因為，剛好證明管媽的團隊：專業又訓練有素！」

相關影片請見：管碧玲臉書