國民黨主席選舉如採全民調 吳敦義：會被民進黨灌票

2017-02-10 12:33

〔記者王俊忠／台南報導〕角逐下屆國民黨主席的前副總統吳敦義，今上午走訪南市北區眷村傳統鐵票區尋求支持，並請鄉親們吃湯圓、提前賀元宵。對媒體詢問指郝龍斌提議以民調納入黨主席選舉，吳敦義認為，如是黨代表、黨員民調可行；但假如是全民民調一定會被民進黨灌票。

吳敦義表示，之前曾在提名總統時，黨曾有防磚條款，當時民進黨就灌票支持民進黨夢寐以求的對手，把票灌得很高，很快就破磚了，等到提名之後，那些人就抽腿，最後完全崩潰，這是斑斑可考啊！黨主席選舉如納入全民民調，一定會被灌票！

對於新北市副市長候友宜指此次黨主席選舉亂象，他都看不下去。吳敦義認為，黑道入黨，確會給黨帶來磨損，要很小心，黨選務單位對這些新血要入黨，一定要多做審查、把關。當然這次黨主席選舉比去年激烈，除了主席選舉，還有中常委、中央委員、黨代表要改選，想參選的新人為力爭上游，會介紹些新血入黨，但好的新血入黨才能壯大政黨，如無新血，黨如何壯大？

對傳出前立委潘維剛有意加入黨主席戰局、成為第六位參選人。吳敦義笑說，目前國民黨是在野，此時能出來為黨奉獻智慧與力量，是好事，希望大家展現君子風度，勝不驕，敗了也要支持主席勝選者，團結起來，這樣國民黨才可能重返執政。

今天吳敦義南下台南，國民黨市議員謝龍介、許至椿、洪玉鳳與蔡玉枝等人都出席陪同。