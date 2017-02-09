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李登輝月初「腎臟發炎」入院調養 今出院

2017-02-09  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕前總統李登輝傳出因身體不適住院，李登輝辦公室主任王燕軍證實，所幸經調養後無大礙，今天中午已出院。

根據《鏡傳媒》報導，王燕軍表示，李登輝在2月初食慾變差，在家人勸說下，前往醫院檢查後發現，李的發炎指數偏高，認定腎臟有發炎現象。

報導指出，李登輝發炎的主因是水喝太少，因此在住院期間以打點滴方式補充水分，此外，李在住院時，痛風也發作，還好不嚴重。

王燕軍說，李登輝近日沒有公開行程，會以休養為主，李登輝上午回家後，下午也開始睡午覺，沒有任何不適狀況。

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  • 王燕軍表示，李登輝在2月初食慾變差，在家人勸說下，前往醫院檢查。（資料照，記者廖振輝攝）

    王燕軍表示，李登輝在2月初食慾變差，在家人勸說下，前往醫院檢查。（資料照，記者廖振輝攝）

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