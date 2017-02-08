| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉

2017-02-08  00:32

〔記者郭安家／台北報導〕對於夜店殺警案主嫌萬少丞透過國民黨台北市議員葉林傳服務處入黨一事，葉林傳晚間發出聲明表示，有關黨員招募與協助市民申請入黨事宜，平時皆由服務處和助理負責，所有名單經初步整理後即交由黨部依規定篩選，他並未過問；他也對外致歉。

葉林傳說，經查證，得知助理黃秀玲個人為參選黨代表，積極招募各界人士入黨，但對每位繳交報名表人士並無法逐一審查身分背景，即依慣例將所有招募名單呈交黨部。造成此番風波，他已要求助理黃秀玲退出黨代表選舉。

葉林傳說，連日來經助理說明與他查證後，確有不符合黨章人選登錄名冊中，感謝黨部認真審核，造成黨部和各界關心與困擾，在此致歉；他說，他及服務處同仁今後對招募黨員事宜，將全力協助黨部嚴格進行把關工作，以期符合黨及社會期待。

廣告
  • 葉林傳說，經查證，得知助理黃秀玲個人為參選黨代表，積極招募各界人士入黨，但對每位繳交報名表人士並無法逐一審查身分背景，即依慣例將所有招募名單呈交黨部。（資料照，記者方賓照攝）

    葉林傳說，經查證，得知助理黃秀玲個人為參選黨代表，積極招募各界人士入黨，但對每位繳交報名表人士並無法逐一審查身分背景，即依慣例將所有招募名單呈交黨部。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 入黨 國民黨 萬少丞 葉林傳 黑幫 黑幫集體申請入黨
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.