葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉

2017-02-08 00:32

〔記者郭安家／台北報導〕對於夜店殺警案主嫌萬少丞透過國民黨台北市議員葉林傳服務處入黨一事，葉林傳晚間發出聲明表示，有關黨員招募與協助市民申請入黨事宜，平時皆由服務處和助理負責，所有名單經初步整理後即交由黨部依規定篩選，他並未過問；他也對外致歉。

葉林傳說，經查證，得知助理黃秀玲個人為參選黨代表，積極招募各界人士入黨，但對每位繳交報名表人士並無法逐一審查身分背景，即依慣例將所有招募名單呈交黨部。造成此番風波，他已要求助理黃秀玲退出黨代表選舉。

葉林傳說，連日來經助理說明與他查證後，確有不符合黨章人選登錄名冊中，感謝黨部認真審核，造成黨部和各界關心與困擾，在此致歉；他說，他及服務處同仁今後對招募黨員事宜，將全力協助黨部嚴格進行把關工作，以期符合黨及社會期待。