日本行被問2020是否參戰 賴清德妙回：都是傳說

2017-01-17 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德為感謝日本對0206台南強震的協助，現正進行訪日行程，被問到是否有可能問鼎2020年總統大位時，賴清德回應，「都是傳說。」

根據《中央社》報導，賴清德今日在東京都廳會東京都知事小池百合子，他在結束參訪後接受訪問，有媒體詢問賴清德，「盛傳小池百合子可能成為日本首位女首相，你也被傳2020年有意問鼎總統大位，是否覺得今天兩人的會面這組合很奇妙」？賴清德則巧妙回應，「答案在問題裡，都是傳說。」

然而媒體隨後又追問「傳說是否成真」？賴清德則笑笑地說，「這是傳說，可能是大家肯定百合子。」他強調，此次訪日單純是代表台南市民到東京感謝日本各界援助。