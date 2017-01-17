詹啟賢一句話 王丹：揭示中共對台滲透之深
2017-01-17 09:35
詹啟賢考慮投入國民黨主席選舉，說出「連北京方面都問過這問題」，王丹強調：「詹啟賢一番話，無意中揭示了中共對台灣的滲透之深。」（中央社）
〔即時新聞／綜合報導〕先前請辭國民黨副主席的詹啟賢考慮投入國民黨主席選舉，更說出「連北京方面都問過這問題」，引起民運人士王丹注意，強調：「詹啟賢一番話，無意中揭示了中共對台灣的滲透之深。」
王丹直言：「國民黨選主席，共產黨很操心。」表示詹啟賢的話語，無意間揭示中共對台的「滲透之深」，也顯示中共對國民黨有著「無比關切」，然而中共認為川普上台後有可能鼓勵台獨，基於此擔憂下，中共勢必加緊對台滲透及佈局。王丹最後則呼籲：「台灣人不應大意麻痺，自以為天下太平。」
詹啟賢昨接受廣播專訪表示，自從當副主席後，就有人問他要不要選黨主席，「甚至北京方面都問過這個問題」，詹補充：「是台辦的人。」
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