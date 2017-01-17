中國假新聞意圖滲透 綠委爆網傳「斬首元首」行動
2017-01-17 07:55
總統府與行政院近來發現中國網軍製造的假新聞，企圖製造台灣內部不安。（歐新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕中國文攻武嚇不斷，台灣在國際上的處境如履薄冰，民進黨立委陳其邁上節目提到「全民國防」，認為台灣社會任由跟中國勾結的黑幫危害到我們的民主體制和國家安全，網路戰也成為新型態戰爭之一，他驚爆，近日網路上就出現一些斬首蔡英文行動的消息，認為這種假新聞所傳遞的錯誤資訊，不僅誤導國人，也破壞台灣社會團結。
陳其邁昨天上三立節目「新台灣加油」，談到F-16戰機性能提升，中科院內部幾個單位，要重新交由憲兵部隊駐守。他表示，多年前他任職總統府副祕書長時，曾跟前總統陳水扁一同到中科院看天弓三型跟雄二E飛彈，當時管制嚴密，進去前還要簽切結書，不過到了馬政府，這些軍事設備卻改用民間保全去看，認為馬政府對於敵我意識太過鬆懈。
他話鋒一轉提到「全民國防」，若心防鬆懈，台灣社會任由跟中國勾結的黑幫危害到我們的民主體制和國家安全，此外，戰爭型態已經改變，網路戰也是其一，最近網路上就出現一些針對我國元首所發動的斬首行動，有一些是台灣媒體的資料經過中國網軍加工後，透過WeChat回到我們的Line，假新聞不僅會誤導國人，也會破壞台灣社會團結，因此除了中國的武力威脅，我們不能掉以輕心，對台灣內部團結這種無形的戰爭，也早就開打。
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