當4年的副總統 吳敦義：幾乎是整個空白
2017-01-16 19:50
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席之戰已開打，前副總統吳敦義今（16）日表示，他過去的黨政資歷完整，但是當副總統最沒有成就感，並稱「覺得那4年幾乎是整個空白」。
綜合媒體報導，前副總統吳敦義今晚接受電台節目專訪表示，他從政一路以來，資歷完整，將國民黨從在野變成執政，締造國民黨最好的一次選舉，擔任行政院長時的政績為近30年最好，但「最沒有成就感的工作，是做4年地位高、沒有任何職權的副總統，覺得那4年幾乎是整個空白」。
吳敦義還提到，針對國民黨副主席郝龍斌提出，希望可取消黨員連署門檻，他表示「基本上比較贊成郝副主席的看法」，這個可以考慮的。
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