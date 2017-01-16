首位攻擊直升機女飛官 陳品棻明天亮相

我國第一位女性AH1W眼鏡蛇攻擊直升機飛行員陳品棻中尉。（圖：青年日報提供）。

2017-01-16 16:52

〔記者羅添斌／台北報導〕我國第一位女性的攻擊直升機飛行員考核通過！目前服役於陸軍航空602旅攻擊第1作戰隊陳品棻中尉，憑藉自己的努力，突破重重困難和挑戰，成為我國第一位AH-1W「眼鏡蛇」攻擊直升機女飛官，軍方將於明天向國人介紹這位優秀女飛官。

根據軍方媒體青年日報今天報導指出，陳品棻在高中時得知陸軍官校招考飛行生，因而毅然決然報考陸軍官校，也由於優異的外語能力，就讀官校期間獲選至美國維吉尼亞軍校就讀，在校期間不論課業或體能，都名列前茅，不僅游泳曾破校內記錄，更獲選為榮譽畢業生。

陳品棻在軍校畢業的隔一年，赴美參與航空兵軍官初級班，學習航空新知，為飛官養成教育奠定穩固基礎。返國後，她從TH-67教練直升機開始飛行生涯，教練機訓練結束前，依規定要進行「分流」，陳品棻做出一個需要相當大勇氣的選擇，也就是選擇台灣兩大攻擊直升機之一的「AH-1W」。

根據青年日報報導表示，陳品棻說，「在美軍，每位官兵以能夠上前線戰鬥為榮，加上感念國家的栽培，驅使我做出這個選擇。」當然，對於陳品棻的決定，有人贊成，也有人勸她再多加思考，其中飛訓部教官鼓勵她可以先嘗試模擬機訓練，幾經思考，她決定堅持下去。

陳品棻認為，以往未曾有女性選擇AH-1W的原因，應是緊急程序裡的雙液壓失效狀況發生時，相關操縱系統對女性而言，會是較大的負荷，一開始她也沒有辦法掌握操縱的技巧，只知道要用力踩腳舵，經過教官一再的示範、討論及講解操作的原理，才慢慢地體會並靈活操控技巧。

經過重重考驗後，陳品棻通過考核，成為正式的眼鏡蛇直升機飛行員，並且分發至陸軍航空602旅服役，對於個人的下一步，陳品棻說，有朝一日，她希望有機會挑戰AH-64E阿帕契攻擊直升機。

陳品棻中尉成為我國首位女性攻擊直升機飛行員。（圖：青年日報提供）。