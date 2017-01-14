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美學者透露：達賴喇嘛想見川普 但被拒絕

美國學者爆料達賴喇嘛想見川普，卻遭到川普拒絕。（法新社）

2017-01-14  19:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈德遜研究中心中國戰略研究主任白邦瑞（Michael Pillsbury）今天（14日）透露，達賴喇嘛想與川普見面，但已被川普拒絕；並提到台灣想與美國買F-35戰機。

中國《環球網》報導，白邦瑞今天在北京出席論壇時表示，達賴喇嘛曾召開一場記者會，聲稱想見川普，但川普已明確拒絕，至於為何回絕白邦瑞沒有說明。

他也就美中關係提出7點看法，他強調自已只是個學者，不能代表川普政府，但內容提到一中政策、台灣想與美國購買F-35戰機等，報導認為內容很「勁爆」。

白邦瑞認為，美中合作很重要，美國要再一次偉大，這條路將通往北京。他提到不少中國人認為歐巴馬更有利美中關係，但歐巴馬沒有接受中國提倡的新型大國關係，川普是否接受有待觀察，並認為川普政府對「一帶一路」應該會有好的表態。

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