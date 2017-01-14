將憲兵恢復到司令部層級？馮世寬：不太容易
2017-01-14 15:10
〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵部隊在上波國防組織精簡計畫中，已由司令部層級調整為指揮部層級，許多憲兵部隊出身的社會人士，紛紛要求軍方將憲兵恢復為司令部層級，國防部長馮世寬今天說，他聽到許多人的心聲表示，憲兵部隊不比過去受到重視，建議將憲兵自「指揮部」層級恢復為「司令部」層級，馮世寬強調，要恢復過去編制，不太容易。
但他表示，如果是恢復憲兵的榮譽，以及整體的精神、愛國的情操，那是「我們可以辦得到的。」
憲兵指揮部今日歡度85週年部慶，憲兵指揮部安排部慶大會暨聯歡會、武器靜態展示及部慶餐會等活動，指揮官許昌中將帶領官兵於部慶大會中，熱烈歡迎歷任司令，以及來自各縣巿荷松協會理事長、顧問、後備憲兵和其眷屬參與部慶活動，頒獎表揚績優單位、人員，並與來賓們合影留念。
馮部長則在出席部慶餐會致詞時表示，憲兵傳承優良的忠貞軍風，發揚堅毅的梅荷志節，與凡國家的重大慶典、反恐維安及聚眾防處等重要工作，憲兵官兵都恪盡心力達成任務。
馮部長指出，憲兵及陸戰隊是國軍特殊的兵種，擁有的是無上的愛國心和榮譽感，彰顯著軍人的榮譽與尊嚴，讓國人感覺國軍是一支有戰力的隊伍。
部長進一步指出，在總統的關切下，國防部已經完成整體規劃，將開始具體落實，提供更優質的生活環境，讓大家安心服役。
部長進一步強調，此作法將由部長開始，例如尊重各級指揮官的建議，「指揮官的決定就是我的決定」；每逢視導、慰問時機，將親切與官兵們握手寒暄，不論是寒冷或酷暑的天氣，都要讓官兵們覺得「部長的心，與你們的心永遠在一起。」
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