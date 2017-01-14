時力黨慶 民進黨無人代表出席

2017-01-14 15:01

［記者彭琬馨／台北報導］時代力量中午舉行兩周年黨慶餐敘活動，多位泛綠親綠人士都受邀出席，連親民黨副秘書長劉文雄也現身支持，唯獨不見民進黨相關人士出現，僅有黨秘書長洪耀福致贈花籃。黨主席黃國昌表示，今天有邀請民進黨出席，但可能因為行程繁忙未能派代表出席，還是很感謝民進黨特地致贈花籃祝賀。

時代力量過去與民進黨關係密切，選舉期間，民進黨對時代力量禮讓多處選區，多位綠營大老也曾多次陪黨主席黃國昌掃街拜票；但時力立委順利進入立法院後，在勞基法修法、同性婚姻等爭議議題上多次與民進黨意見不合，甚至傳出民進黨內部要求封殺時代力量提案的說法。

時代力量今日的黨慶活動，現場未見民進黨代表出席祝賀，黃國昌受訪時表示，有邀請民進黨代表出席，但他們可能比較忙，還是很感謝他們特地送花。

至於日前退黨的馮光遠，黃國昌強調，今天沒有邀請馮光遠出席，他對台灣民主的貢獻，大家都很感謝。