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一例一休爭議 蔡英文嘆：政府公親變事主

總統蔡英文（左）13日與薩爾瓦多總統桑契斯（右）會面。（美聯社）

2017-01-14  14:36

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文13日結束「英捷專案」，專機飛往美國舊金山過境前，與媒體談到近日爭議不斷的「一例一休」時，大嘆「政府公親變事主」。

《中央社》報導，蔡英文搭乘專機於當地時間13日離開薩爾瓦多，飛往舊金山之前突然出現在專機的媒體座位區，與媒體聊天，有媒體說，總統此次出訪行程9天，有違一例一休的規定，她無奈地回答，「這不必跟我說，去跟老闆說嘛，台灣就是勞方都不自己去跟資方說，就來跟政府抗議，政府公親變事主，就變成這樣，你們（媒體）要自立自強啊。」

另外，媒體問她心情如何，她則說「不錯啊」，並透露自己在飛機上看了兩部電影，包括「BJ有喜」與「走音天后」。

蔡英文7日展開「英捷專案」，出訪中美洲4友邦包括宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，13日搭機過境舊金山；預計台北時間15日返抵國門。

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標題：一例一休爭議 蔡英文嘆：政府公親變事主


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