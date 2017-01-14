耿繼文抗年改撞警被法辦 姊姊厲耿桂芳抱不平
2017-01-14 08:43
厲耿桂芳不捨弟弟被法辦。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕警政署督察室前主任耿繼文過去任職花蓮縣警局時，接手偵辦五子命案，為了破除迷信住下兇宅而聲名大噪，去年底年金改革會議，場外爆發民眾和值勤員警衝突，警方事後根據蒐證畫面究辦當時的脫序群眾，發現退休的耿繼文也在其中，並將他法辦。對此，耿繼文的姊姊、北市議員厲耿桂芳相當不捨，忍不住替弟弟說話。
《三立新聞》報導，厲耿桂芳認為，沒必要這樣辦弟弟，警官退休回歸老百姓，難道他不能說話嗎？厲耿桂芳強調，弟弟很贊成國民年金改革，但弟弟認為改革的內容還有方式都需要好好溝通與討論。
耿繼文曾任北市南港等警分局長、花蓮縣警察局長等職，去年7月從警政署督察室主任一職退休，月退俸9萬在加18％優存，大約為10萬多。
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