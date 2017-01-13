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賴清德的春聯北市也拿得到 引發外界猜想

2017-01-13  20:42

〔即時新聞／綜合報導〕外界聚焦台南市長賴清德是否投入2018新北市長選舉，但有媒體披露，最近許多民進黨台北市議員收到賴清德署名的春聯，外界解讀為「試水溫」，猜測賴可能也在考慮挑戰台北市長大位。

據《聯合新聞網》報導，多位民進黨台北市議員近日都收到賴清德要轉送給民眾的春聯，議員簡舒培表示，她已經是第3年收到賴清德的春聯了，不過是因為賴曾幫她助選，她為表達感謝主動索取張貼，並沒有聽說賴要選台北市長的消息。

議員許淑華說，地方上很多民眾都希望能拿到賴清德的春聯，所以她幫忙拿了300份轉發，並不是賴清德方面主動發送。

去年春節期間賴清德可能返鄉參選新北市長的消息傳出，也是因為賴將春聯交給新北市議員代發，引起遐想。不過關於參選雙北市長的傳聞，賴清德至今沒有正面回應。

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  • 最近許多民進黨台北市議員收到賴清德署名的春聯。（圖擷取自臉書）

    最近許多民進黨台北市議員收到賴清德署名的春聯。（圖擷取自臉書）

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相關關鍵字： 2018選舉 台北市 新北市 春聯 賴清德
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