崙背空污嚴重 環團、綠委籲李應元正視家鄉
2017-01-13 13:19
民進黨立委劉建國（中）13日與崙背代表等召開「公布105年台灣空品最糟地區」記者會，呼籲改善空品刻不容緩，治理空污災區優先。（記者簡榮豐攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕中部地區空污問題嚴重，台灣健康空氣行動聯盟今協同民進黨立委劉建國，公布全國76個空氣品質監測站數據，指出若以整年排名名次加總，雲林崙背地區PM2.5問題屬全年無休，呼籲家鄉同為崙背的環保署長李應元正視當地空污問題。
崙背地區1月3日出現全台首次空污等級高於「紫爆」的「褐害」，讓空污問題引起重視。立委劉建國與台灣健康空氣行動聯盟召開記者會，聯盟理事長葉光芃公布去年76個測站PM2.5數據7項排行榜，加總後高雄左營有4項名列第一，但名次加總卻以崙背「成績最高」。
葉光芃表示，環保署公布的空品數據只談全年平均值及不良日數，但較少提及PM2.5危害的季節差異性，而此濃度在台灣以月份呈現呈U型曲線，若將1年分為3期、每期4個月來計算平均值，經排序檢視各期PM2.5平均值前10名，可發現崙背PM2.5危害全年無休。
劉建國指出，雖然去年環保署的數據，指PM2.5重災區高屏地區，但經過該聯盟數據比對後，發現他與李應元的故鄉－崙背地區PM2.5問題，是全國最嚴重的地區，令他難過及汗顏，政府作為可以更積極，也有很大改善空間，希望能讓民眾再度吸到一口清淨空氣。
環保署空氣品質及噪音管制處副處長謝炳輝回應指出，整體空氣品質長期來看有改善，環保署長期與雲林縣政府合作，努力改進空氣品質及防制空污，也將會繼續與各地方政府持續努力，而提高空污費率草案業已公告，對於柴油車及二行程機車等移動污染，也有持續努力。
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