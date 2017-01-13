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2018新北市長民調 他將成賴清德最大對手...

2017-01-13  13:09

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市首長選舉，藍綠兩黨已有不少人選浮出檯面。其中，新北市被喻為競爭最激烈的地區之一，媒體也針對新北市長人選進行民調，結果新北副市長侯友宜在適合度上領先，但若與台南市長賴清德PK投票意向的話，賴則領先7個百分點。

《美麗島電子報》所進行的民調顯示，在「擔任新北市長適合度」上，依序為侯友宜（50.0%）、賴清德（47.6%）、羅致政（18.2%）、吳秉叡（14.2%）、高志鵬（12.1%）、黃國昌（9.2%）

若以對比式調查民眾投票意向，侯友宜面對羅致政（20.1%）、吳秉叡（19.8%）、高志鵬（14.1%）皆獲得53.1%以上的支持度，但面對賴清德的話則為賴43.8%、侯36.6%；如果再加入黃國昌，分別為賴40.6%、侯35.9%、黃4.5%。

上述民調是美麗島電子報委託民調專家戴立安在2017年1月9、10日，對新北市29個行政區年滿20歲民眾進行電話訪問，成功完訪1072人，信賴水準95%時抽樣誤差最大值是正負3.0%。

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  • 賴清德被傳出有意北上角逐雙北市長。（資料照，記者吳俊鋒攝）

    賴清德被傳出有意北上角逐雙北市長。（資料照，記者吳俊鋒攝）

  • 新北副市長侯友宜。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新北副市長侯友宜。（資料照，記者賴筱桐攝）

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相關關鍵字： 2018九合一選舉 侯友宜 新北市 賴清德
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