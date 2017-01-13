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蔡英文：走向世界的路雖然曲折，但我們非常堅定

蔡英文總統在瓜國國會簽名簿寫下「爭取民主、追求自由」，署名「中華民國總統」。（隨團記者團提供）

2017-01-13  06:18

〔特派記者蘇永耀／瓜地馬拉報導〕蔡英文總統在瓜地馬拉時間十二日上午赴瓜國國會演時說指出，台灣走向世界的路雖然曲折，但我們非常堅定。總統並感謝瓜國政府在國際社會屢屢為台灣發聲，而她在演說結束後也在瓜國國會簽名簿寫下「爭取民主、追求自由」，署名「中華民國總統」。

總統說，這是她第一次來到瓜地馬拉，無論在瓜地馬拉市，或者安地瓜，瓜地馬拉的風情，充滿色彩的建築物，都讓她印象深刻。

蔡英文說，除了實質的交流合作，台灣跟瓜地馬拉之間，還有許多共同的價值。其中最重要的，就是民主。

總統說，在昨天的軍禮歡迎儀式中，她應邀更換了文化宮「和平紀念碑」內的「和平玫瑰」。也深深感受到，瓜地馬拉人民在追求自由、民主及和平時，一路走來的艱辛，以及永不放棄的決心。

她說，台灣人民也是一樣，我們同樣經歷過戰爭和威權統治，才爭取到今日的民主自由。我們都曾經走過歷史上艱難的歲月。也都因為堅持自由的理想，才能讓和平跟民主，逐漸落實在人民的日常生活當中。

總統強調，瓜地馬拉都在國際社會中，屢屢為台灣發聲，她代表中華民國政府，向瓜地馬拉表示感謝。台灣走向世界的路雖然曲折，但我們非常堅定。

蔡英文總統在瓜國國會簽名簿寫下「爭取民主、追求自由」，署名「中華民國總統」。（隨團記者團提供）

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