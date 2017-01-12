美食之爭 中彰2新聞主管臉書開戰

2017-01-12 22:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕難道中彰一家親出現嫌隙了嗎？為爭在地美食名氣，誰才是全台美食第1名，台中市政府新聞局長卓冠廷和彰化縣新聞處長林德宇臉書筆戰，卓冠廷發狂言，表明台中若競逐美食之都，其他縣市恐怕只能爭第2名，林德宇看不下去，不甘示弱直呼對方名字並回擊「中彰雖有區域平台互挺，但美食排名沒在相讓的啦，PK！PK！」。

2位民進黨年輕有為、新生代的新聞處長，公然在臉書較勁，開戰硝煙味濃，卓冠廷在臉書介紹台中公益路、逢甲夜市、豐原廟東夜市、忠孝夜市、第2市場等地美食，洋洋灑灑寫了一堆，附上照片，還以「不要爭了、快來台中」做結尾。

林德宇既在彰化縣政府新聞處「花現彰化」社群網站，轉貼網路風傳媒文章「鄉親狂推10項獨特小吃，出了彰化絕對吃不到」 ，說明彰化的美食從早到晚，都吃不完，還有宵夜上菜，更把該文分享在他的臉書上，對卓冠廷嗆聲，美食排名沒相讓，表明要爭美食龍頭之位，非彰化莫屬。

2位處長臉書槓起來，網友正反意見都有，有網友說，肯定全部吃一遍！但也有網友說，沒事引什麼戰，台中市府太閒嗎？還有網友以食安風暴中獎的很多都是小吃，希望在爭排名，打論戰時，加強食安查核為宜。

也有網友看到林德宇轉貼分享文，對卓冠廷回文說，「局長，有人找你PK」，馬上就有其他網友回應，絕對支持台中參戰。一場美食名氣爭霸戰在網路引爆。