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也提經國！宋楚瑜自爆和普廷聊「經國先生」

2017-01-12  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕投入國民黨主席競選的洪秀柱、郝龍斌、吳敦義等人紛紛打出「經國牌」引發話題，曾任前總統蔣經國秘書的親民黨主席宋楚瑜今天表示，感覺愈來愈多人懷念蔣經國時代的施政作風，他去年9月在亞太經合會（APEC）領袖峰會上，也和俄羅斯總統普廷聊到「經國先生」。他期望，政府能再造蔣經國時代的風氣。

宋楚瑜今晚在臉書表示，明（13）日是經國先生逝世紀念日，今天他特地到頭寮謁陵，懷念經國先生對國家的貢獻，也感覺台灣各地越來越多人懷念經國先生時代的「民本、均富、廉能、公義」的施政作風，希望政府能再造這樣的風氣，並努力實踐。

宋楚瑜自爆，他在祕魯APEC領袖會議期間與俄羅斯總統普廷交談，特別向他提到，經國先生是在俄國的冰天雪地中體悟到為政者要「苦民所苦」、政府要照顧到所有的人，更要縮小城鄉與貧富差距，普廷也表示認同。

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  • 宋楚瑜表示，他在APEC和俄羅斯總統普廷聊到「經國先生」。（圖擷取自宋楚瑜臉書）

    宋楚瑜表示，他在APEC和俄羅斯總統普廷聊到「經國先生」。（圖擷取自宋楚瑜臉書）

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