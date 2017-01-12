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植物園改建賣場？ 文化部：勿以訛傳訛

2017-01-12  19:16

〔即時新聞／綜合報導〕針對有媒體報導指出，行政院將推出「大南海文化園區計畫」，屆時要把植物園「點亮」改成賣場，遭批是破壞生態，文化部長鄭麗君今（12）日聲明強調，「大南海計畫」為前朝提案，並不會推行，籲各界不要以訛傳訛。

綜合媒體報導，文化部指出，行政院在2015年核定國立歷史博物館提出的原「大南海計畫」，為2015到2020年的初期計劃，僅限於植物園區文化資產維修，既未觸及植物園主體，更未有「其中還要把植物園點亮改成賣場，創造文創商機」之情事。

鄭麗君表示，她在擔任立法委員期間，就對政府提出的「大南海計畫」內容有諸多疑慮，在上任文化部長後，立即指示將「大南海計畫」作全面檢討。

鄭麗君強調，未來不會有「大南海計畫」，自然不會有像是媒體報導，有侵入植物園、破壞生態等環境浩劫。

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  • 針對有媒體報導，行政院要把植物園「點亮」改成賣場，文化部長鄭麗君籲各界不要以訛傳訛。（資料照，記者王藝菘攝）

    針對有媒體報導，行政院要把植物園「點亮」改成賣場，文化部長鄭麗君籲各界不要以訛傳訛。（資料照，記者王藝菘攝）

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