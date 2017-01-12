遼寧號北返 綠委：反制行動應列今年漢光演習
2017-01-12 13:54
針對遼寧號通過台灣海峽，甚至逼近台海中線、隨行戰機越過海峽中線等狀況，黃偉哲認為應列入今年漢光演習中。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中共遼寧號航艦編隊今早6時30分駛離台灣海峽北返，民進黨立委黃偉哲今日對此建議，針對遼寧號通過台灣海峽，甚至逼近台海中線、隨行戰機越過海峽中線等狀況，都應列入今年漢光演習中。
根據《聯合報》報導，黃偉哲指出，在當前情勢下，台灣要擴充軍力、維持區域情勢，但也要和美中有一定有好關係，並在美中日三國之間保持靈活。黃偉哲強調，面對遼寧號對台施壓，我方除了嚴正表達態度、戰機升空外，仍需有進一步做法，海軍反艦武力也要有所動作。
針對遼寧號通過台灣海峽，甚至未來更逼近台海中線、隨行戰機越過海峽中線等狀況，黃偉哲認為這都應列入今年漢光演習中，強調國防部不能只有部長進駐橫山指揮所因應，「進了山洞還要有作為」。
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