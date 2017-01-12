選黨主席拚總統大位？ 吳敦義這麼說...
2017-01-12 13:14
〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義決定參選國民黨主席，部分人士猜測是有意挑戰2020總統大位，吳敦義對此表示，「壓力很大，背負的擔子也很重。」
吳敦義接受《聯合報》專訪時表示，國民黨重返執政有四個要點：一是執政黨表現不佳；二是在野黨須日新月異；三是必須要有領頭羊；四是團結在野力量與草根聲音。
吳敦義表示，宣布參選的那一刻，了解到許多人對他有所期待，坦言「壓力很大，背負的擔子也很重。」他還指出，無論黨主席由誰當選，都得先處理2018的地方選舉，但就現在的局勢來看，這條路將相當艱辛。
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