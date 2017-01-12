| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

選黨主席拚總統大位？ 吳敦義這麼說...

2017-01-12  13:14

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義決定參選國民黨主席，部分人士猜測是有意挑戰2020總統大位，吳敦義對此表示，「壓力很大，背負的擔子也很重。」

吳敦義接受《聯合報》專訪時表示，國民黨重返執政有四個要點：一是執政黨表現不佳；二是在野黨須日新月異；三是必須要有領頭羊；四是團結在野力量與草根聲音。

吳敦義表示，宣布參選的那一刻，了解到許多人對他有所期待，坦言「壓力很大，背負的擔子也很重。」他還指出，無論黨主席由誰當選，都得先處理2018的地方選舉，但就現在的局勢來看，這條路將相當艱辛。

廣告
  • 前副總統吳敦義在9日宣布參選中國國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

    前副總統吳敦義在9日宣布參選中國國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018九合一選舉 2020總統大選 吳敦義 國民黨 國民黨主席
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：選黨主席拚總統大位？ 吳敦義這麼說...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.