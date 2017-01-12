中國施壓奈及利亞 府：不改變中華民國存在事實

2017-01-12 12:11

〔特派記者蘇永耀／瓜地馬拉報導〕針對中國施壓奈及利亞政府，迫我設於當地的代表處撤離奈國首都，總統府發言人黃重諺在瓜地馬拉當地時間11日晚間嚴正表示，不管北京是打壓還是脅迫，不僅不利於兩岸關係的發展，也不能因此改變中華民國存在的事實。他並強調，由此也看出台灣外交處境艱難，國內應不分朝野一致對外，政府也會努力維持兩岸和平與穩定。

蔡英文總統「英捷專案」正於瓜地馬拉訪問，中國此時出招，施壓奈及利亞政府要求我設於當地的代表處更名及撤離首都，北京此舉被認為挑釁意味濃厚，總統府則強調這不會因此改變中華民國存在的事實。