哪邊艱困就去哪選 韓國瑜2018願「親征」台南、高雄

2017-01-12 11:29

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜今日召開記者會，宣布參選國民黨主席，他指出，現在代表國民黨參與各項選舉，已經沒有吃香喝辣的可能，一定要做好準備。面對2018選舉，韓國瑜強調，哪邊辛苦、哪邊困難 他就去哪裡，若艱困選區如台南、高雄沒有適當人選，他願意親往參選。

韓國瑜在記者會中不斷強調，台灣一定要發展健全的政黨政治，若無法建立，台灣一定會遭殃。因此發表的參選聲明中，明白揭示參選黨主席的目標，就是帶領國民黨轉型為一個優質、有戰鬥力的民主政黨，先成為強而有力的反對黨，嚴厲監督執政黨，促進台灣政黨政治的良性競爭與進步。

聲明更說，參選的第二目標，是國民黨要以理性、先進的理念，結合台灣最大多數人的民意，形成社會最大的共識，進而重返執政，為下一代找出可長可久、安居樂業的出路。

面對長期引起爭議的國民黨產問題，韓國瑜主張，黨產將全部信託，用訴訟來決定是否不當，所有功過，應交給歷史去評斷，因為許多黨費、黨產，是早年同志向國人及海外華僑募款而來，並無不當。他並承諾，若當上黨主席，將把國民黨財務攤在陽光下，且每週公布帳目。