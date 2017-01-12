哪邊艱困就去哪選 韓國瑜2018願「親征」台南、高雄
2017-01-12 11:29
〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜今日召開記者會，宣布參選國民黨主席，他指出，現在代表國民黨參與各項選舉，已經沒有吃香喝辣的可能，一定要做好準備。面對2018選舉，韓國瑜強調，哪邊辛苦、哪邊困難 他就去哪裡，若艱困選區如台南、高雄沒有適當人選，他願意親往參選。
韓國瑜在記者會中不斷強調，台灣一定要發展健全的政黨政治，若無法建立，台灣一定會遭殃。因此發表的參選聲明中，明白揭示參選黨主席的目標，就是帶領國民黨轉型為一個優質、有戰鬥力的民主政黨，先成為強而有力的反對黨，嚴厲監督執政黨，促進台灣政黨政治的良性競爭與進步。
聲明更說，參選的第二目標，是國民黨要以理性、先進的理念，結合台灣最大多數人的民意，形成社會最大的共識，進而重返執政，為下一代找出可長可久、安居樂業的出路。
面對長期引起爭議的國民黨產問題，韓國瑜主張，黨產將全部信託，用訴訟來決定是否不當，所有功過，應交給歷史去評斷，因為許多黨費、黨產，是早年同志向國人及海外華僑募款而來，並無不當。他並承諾，若當上黨主席，將把國民黨財務攤在陽光下，且每週公布帳目。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 中國施壓奈及利亞 府：不改變中華民國存在事實
- 蔡想想沒禮物恐發怒？ 小英一句話妙回
- 什麼咖！韓國瑜：歡迎梁文傑加入國民黨
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 台灣旅遊業很慘？汪小菲砸3億搶進
- 檢討高教10年 潘文忠指M型化、量化、KPI害慘大學
- 6折價賣盜版LV、香奈兒...倉庫搜出2千多件假貨
- 遭塔利班擄走近半年 2外籍教授向川普求救
- MLB》狂！當完捕手、外野手 又登板飆154公里
- 銷往中國牟暴利 聯合國點名台灣盜龜王國
- 太平輪紀念碑 半年內拆牆重見天日
- 傳交往2個月已見鮮肉男父母... 海倫清桃婚事恐告吹
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 台幣連2升 收盤升值1.3分
- NBA》重磅交易成絕響？湖人表態不賣人
- 姦殺前女友、勒死她媽媽 役男三度判死
- 魏如萱樂活北歐 迷上芬蘭浴冰火五重天
- 砂石車衝撞總統府首例 判賠223萬確定
- 趕著滅雞寮火警 北市義消自撞燈桿身亡
- 傳藝中心1/21重新啟航 全聯打造燈籠節陪過年
- 太妍的歌唱老師來台 爆少時料
- 7夥伴被逮 黃之鋒痛批打壓
- 工總建議彈性工時 林全：應尊重修法
- 台片《自畫像》報喜 問鼎鹿特丹影展
- 少子化下找出路 全國大專校長齊聚研商高教藍海
- 股王撤資中國跑得快 年終傲視紡織業
- 南海、北韓與貿易問題 提勒森瞄準中國
- 銀行熱賣保本商品引糾紛 金管會：若不當銷售將查核
- 警界老長官被自家人究辦 曾為破迷信住「鬼屋」
- 崇蘭昌黎殿不拜韓愈 新廟續奉三山國王
- 遼寧號進犯台海 女星：保護我們 兩岸一家
- 在自由副刊筆耕人生──庄腳人
- 苗局處長異動 新生代出頭
- 版印年畫獲文化部首獎 林淑芬：盼藝術成日常
- 中竄改歷史稱抗戰14年 專家：凸顯賣國真相
- 補習班內猥褻女國中生 狼師僅輕判
- 史上最長月津港燈節 21日起39天
- 亂批評他牌商品 公平會開罰
- 歐洲法院判決 穆斯林父母得讓女兒上游泳課
- 葉蔻行醫忙翻天 唱歌紓壓
- 假的名牌賣給你！ 自己開名車穿真品
- 大溪高中包商 賠5罹難者各672萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：哪邊艱困就去哪選 韓國瑜2018願「親征」台南、高雄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分