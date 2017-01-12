國民黨出題 網路票選民進黨讓人火大議題
2017-01-12 11:08
〔記者施曉光／台北報導〕為了諷刺民進黨治國無方，國民黨最近利用LINE發起投票活動，號召網友一起選出三項讓大家最不滿、火大的時事議題，並分享給親友一起投票。
國民黨共列出八個時事議題，供網友投票，內容分別為：
一、「年金改革是假，政治鬥爭是真」﹔二、「向原民道歉，邱（議瑩）委員卻大罵『番仔』」﹔三、「『自自冉冉』無理硬柪」﹔四、「口號式治國」﹔五、「一例一休，萬物齊漲」﹔六、「離人民越來越遠」﹔七、「進口日本核食」﹔八、「兩岸關係急凍，邦交國斷交」。
根據國民黨統計，目前高居一至三名讓民眾不滿的議題分別為「『自自冉冉』無理硬柪」、「一例一休，萬物齊漲」與「進口日本核食」。
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