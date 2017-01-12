女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低

2017-01-12 11:04

［記者陳鈺馥／台北報導］中國遼寧艦沿台灣海峽中線以西航行北上，恫嚇台灣意圖明顯，國防部全程戒備，但女星劉樂妍卻在臉書上發文「就算遼寧號開來台灣海峽又怎樣，它喜歡看風景就讓它看吶！」更說「台灣人只要是中國人，他們永遠不會打我們，而且會保護我們！」對此，民進黨立委黃偉哲今日受訪表示，女星空有顏值，智商值很低。

黃偉哲說，「我不知道是哪一個女星，也不管是女星、還是脫星」，遼寧艦走台灣海峽北返恫嚇台灣意圖明顯，影響國家安全，也牽動亞太周邊區域情勢，若美國航空母艦航行在中國外海，相信也不會有中國女星說是在保護自己，女星不要空有顏值，智商值卻很低。

「女星這樣講就過分了！」民進黨立委趙天麟則說，總使中國國台辦不講遼寧艦此舉是恫嚇，但這就是軍事武力的展現，雙方政府也盡量克制不發生衝突，任何演藝明星不應在此做無謂加碼，「說這樣的話能聽嗎！」