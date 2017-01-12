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談黨產「全捐」！ 韓國瑜宣布參選國民黨魁

韓國瑜發聲明宣布參選國民黨黨主席。（記者劉信德攝）

2017-01-12  10:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜昨天聲明辭職，今天發聲明宣布參選國民黨黨主席。

韓國瑜聲明表示，給他一個機會，他就能給台灣一個健全的政黨政治。韓國瑜主張改造國民黨成4個部門，分別是黨主席辦公室、組織部門、民意與政策制定及宣傳部門、海外聯絡部門。並表示若台南、高雄沒有適當人參選，他願意到艱困選區參選。

韓國瑜也針對黨產爭議提出意見，主張除黨工資遣費、退休金、退職金，其他全捐，「歷史恩怨一刀切」。此外，韓國瑜還提出要和民進黨展開良性競爭、讓國民黨財務公開等主張。

韓國瑜參選聲明。（記者劉信德攝）

韓國瑜參選聲明。（記者劉信德攝）

韓國瑜參選聲明。（記者劉信德攝）

韓國瑜參選聲明。（記者劉信德攝）

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