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韓國瑜選黨主席 她分析：暗助吳敦義稀釋外省票

台北農產運銷公司總經理韓國瑜辭職投入黨主席選舉。（資料照，記者黃建豪攝）

2017-01-12  10:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜，昨天傳出閃電宣布辭職參選國民黨主席，將與已經相繼宣布參選的洪秀柱、郝龍斌、吳敦義爭奪大位，引發外界關注。資深媒體人陳增芝分析，韓國瑜並不是真的為了要當黨主席才參選，他的真實目的其實是要暗助吳敦義。

韓國瑜現年59歲，國民黨籍，曾任台北縣中和市副市長，台北縣議員、立法委員，因為常在議場打架而爭取連任失利，轉而棄政從商，他近月因為接連與民進黨立委段宜康、台北市議員王世堅互嗆，沉寂16年再度成為媒體焦點，進一步揚言參選國民黨主席。

陳增芝短評〈韓國瑜參選黨主席？人家是來報恩的！〉11日刊登在網站《兩個太陽的台灣》，文中指出，「韓國瑜要選黨主席，應該是吳敦義透過張榮味拜託他選的吧。…吳是台籍，跟王金平、黃惠敏一樣，都是血統不正確…硬要選，只是自取其辱。唯一的辦法，就是外省血統的候選人愈多愈好，稀釋票源，吳才有機會。」

陳增芝認為，「吳敦義其實沒把柱柱婆看在眼裡，最大的假想敵是郝龍斌。黃復興黨部，老榮民多，韓國瑜非權貴之後，身段更軟，最佳分票人選，如此而已。結論：人家是來報恩的。畢竟，當初韓國瑜能掌油滋滋的北農，是吳出面替他向張榮味拜託的，如今，能不報恩嗎？」

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