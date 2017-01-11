國防部：遼寧號明日清晨脫離台海
2017-01-11 22:44
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國「遼寧號」航空母艦正在台海中線以西，北返山東省青島。國防部稍早表示，遼寧號航艦編隊持續在中國沿海向北航行，預判明日清晨脫離台海北返歸建。國防部強調，目前無特殊敵情，國軍全程監偵與應處，亦無特殊狀況發生，籲請國人安心。
遼寧號在今日上午7時進入我國西南方防空識別區，中午12點經過廣東汕頭市外海，晚上7點則經過福建湄洲島。
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