竹市明年底增1席市議員 兵家必爭超級選區

2017-01-11 21:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市連續12年蟬聯出生率最高的縣市，依據民政處資料，竹市目前人口數約43萬6000多人，預計明年5月會超過44萬人，因人口數增加，明年底要舉行的市長暨市議員、里長選舉，可望新增1席市議員，市議員席次從33席增為34席，且新增的1席市議員可望落在東區轄內，不僅讓東區從現有11席增到12席，婦女保障名額也會從2席增加到3席，成為兵家必爭選區。

依據市府民政處資料，新竹市去年7月底的人口數為43萬5488人，每個月平均增加205人，預計到107年5月，人口數會超過44萬人，也就是在明年11月底或12月初舉行的下屆市長暨市議員、里長選舉前半年，新竹市可望因人口數增加，而增加1席市議員席次。

市府民政處副處長李季縈說，若依據人口居住的趨勢表評估，竹市因人口增加而新增的1席市議員席次，應會落在東區選舉區內，東區市議員席次，會從現有11席增加到12席，且會再增加1席婦女保障名額，從現有的2席增為3席婦女保障名額。

本屆市議員共33席，包括1席原住民市議員，國民黨14席、民進黨9席、無黨籍10席，國民黨在東區擁有5席、民進黨4席、無黨籍2席，其中有3席是女性市議員且都是國民黨籍，明年底若新增1席市議員席次，將成為兵家必爭的超級選區。

民進黨挾市長林智堅的執政優勢，現任4席市議員都表態會爭取連任，但也不會放棄爭取第3席的婦女保障名額，黨內已評估，若確定市議員席次增加，就會推出形象清新的女性刺客參選人加入超級選區，爭取第3席的婦女保障名額。

國民黨現有3席女性市議員也都會爭取連任，強調不需靠婦女保障名額，會以認真服務獲得選民認同與支持。

而無黨籍及第三勢力也在評估第3席婦女保障名額的空間，並進行整合，希望提供選民不一樣的女性候選人，為女性發聲及爭取權益。