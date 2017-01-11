竹市明年底增1席市議員 兵家必爭超級選區
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市連續12年蟬聯出生率最高的縣市，依據民政處資料，竹市目前人口數約43萬6000多人，預計明年5月會超過44萬人，因人口數增加，明年底要舉行的市長暨市議員、里長選舉，可望新增1席市議員，市議員席次從33席增為34席，且新增的1席市議員可望落在東區轄內，不僅讓東區從現有11席增到12席，婦女保障名額也會從2席增加到3席，成為兵家必爭選區。
依據市府民政處資料，新竹市去年7月底的人口數為43萬5488人，每個月平均增加205人，預計到107年5月，人口數會超過44萬人，也就是在明年11月底或12月初舉行的下屆市長暨市議員、里長選舉前半年，新竹市可望因人口數增加，而增加1席市議員席次。
市府民政處副處長李季縈說，若依據人口居住的趨勢表評估，竹市因人口增加而新增的1席市議員席次，應會落在東區選舉區內，東區市議員席次，會從現有11席增加到12席，且會再增加1席婦女保障名額，從現有的2席增為3席婦女保障名額。
本屆市議員共33席，包括1席原住民市議員，國民黨14席、民進黨9席、無黨籍10席，國民黨在東區擁有5席、民進黨4席、無黨籍2席，其中有3席是女性市議員且都是國民黨籍，明年底若新增1席市議員席次，將成為兵家必爭的超級選區。
民進黨挾市長林智堅的執政優勢，現任4席市議員都表態會爭取連任，但也不會放棄爭取第3席的婦女保障名額，黨內已評估，若確定市議員席次增加，就會推出形象清新的女性刺客參選人加入超級選區，爭取第3席的婦女保障名額。
國民黨現有3席女性市議員也都會爭取連任，強調不需靠婦女保障名額，會以認真服務獲得選民認同與支持。
而無黨籍及第三勢力也在評估第3席婦女保障名額的空間，並進行整合，希望提供選民不一樣的女性候選人，為女性發聲及爭取權益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 去年賺34億置產？血液基金會被爆是不當黨產
- 電業法修正案三讀 電價10月前凍漲
- 黨產會再凍永豐銀 法官要國民黨證明資金短缺
- 國民黨大量入黨系統 遭中常委控「搞小動作」
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 《長照法》修正案通過 財源由遺贈稅、菸稅支應
- 中國每天3家公司IPO 被批「瘋狂」撐不久
- 波蘭女攝影師全裸入鏡 原因背後竟藏有洋蔥
- 犬貓絕育補助浮濫 「重複手術」詐領
- 移工期滿強迫回鄉？ 勞團質疑有鬼
- 處理工業區事業廢棄物 成立清運平台
- 台股收盤下跌3.9點 報9345.74點
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 溪洲國小寒冬送暖 弱勢學童提前過好年
- 球不換了！新球季照樣「煙火滿天」
- 中市數百教師「集體請假」 譴責官版年金改革
- NBA》羅斯不假外出 前尼克球員怒轟：無法接受
- 崇越調漲第一季12吋矽晶圓價格 今年營運後市看好
- NCC頻率使用費打折 鼓勵業者建置偏鄉寬頻
- 奪下台灣區金賞 秀水國中直笛隊募款赴日參賽
- 今年首度執行「金門協議」 移民署與中方互遣偷渡犯
- NBA》不滿哨音 「詹皇」對裁判失望
- 高屏、嘉義、馬祖空污糟 所有族群應減少戶外活動
- 《鬼怪》本周停播一集！劇組對孔侑暈倒傳聞這麼說....
- 人妻身分阻礙政途 海倫清桃急踩剎車
- 蔡過境晤美政要 美國務院：沒有安排
- 自由談》未起大厝，先起護龍
- 史上最狂賽馬宣傳片 連Youtuber也瘋狂
- 家長反對 日照中心進校園卡關
- 《徵文啟示》360行工作照
- 檢測技術突破 20分鐘驗出糖尿病
- 動物收容所犬舍 花1.2億擴建
- 台日交流賽》恰恰參賽未定 若出征將放棄商務艙
- 政大生轉租學校宿舍1日500元 網友酸：是張淑晶?
- 酸青週記》越南來的，都很會騙：身份造假背後的社會歧視
- 北花航線誰接手 2/15後決定
- 私校94狂！弘文中學開飛輪有氧課 學生HIGH翻
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- NBA》柯瑞哭哭！要不到犯規又遭「顏扣」撞飛（影音）
- 《閒置16年》遠百、綜合大樓 都更會成立
- 野球新視界》換湯不換藥 連球都搞不定
- 棒球》曼尼打獨盟 傳有日職球隊對他有興趣
標題：竹市明年底增1席市議員 兵家必爭超級選區
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email