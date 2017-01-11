兩棲克難週天堂路驗收 23人哭爬抵終點
23名海陸兩棲偵搜大隊學員爬完天堂路。（記者黃旭磊攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］海陸兩棲偵搜大隊今天舉辦第144期克難週天堂路驗收，80名學員僅剩23名爬完50公尺咕硓石，沿途血跡斑斑、汗水滲透，拿到兩棲蛙人臂章時沒有1人不落淚。
海軍陸戰隊指揮官陳子鳳於終點迎接23名結訓蛙人，6天以來，學員每6小時僅能吃飯睡覺1小時，最後還需通過多種運動綜合驗收（天堂路）測試，過程約2小時，期間2人或4人一組爬、滾、翻過柴山特有咕硓石道（天堂路），動作不標準、不夠快就被要求「滾回去！」有學員抵達終點時被要求回到原點重來，每人全身血跡斑斑、筋肉撕裂傷併發多處蜂窩性組織炎，被塗抹碘酒消毒時咬牙忍痛。
學員抵達終點時悲喜交加，抱著家屬痛哭，也有跪地向女友求婚成功，每人都以顫抖手掌接過兩棲蛙人臂章，過關後回到石道旁為同學打氣。
本屆淘汰57名，其中有學員韌帶撕裂傷、腸胃炎退訓，也有學員在結訓前一晚突然敲響「榮譽鐘」自行退訓。
一家4名堂兄弟通過天堂路考驗
王智祥一家4名堂兄弟都通過天堂路考驗，雙胞胎弟弟王智華為136期學員，比哥哥早3年爬過天堂路，堂哥王志聰、王志平則為本期鑑測教官。王智祥說，「堂哥要求得更嚴格，被操時心裡很不是滋味。」
中尉李元傑拔階受訓，過關後抱著母親痛哭超過30秒。他說，右腳膝蓋在開訓時受傷，痛感沿著大腿內側簡直痛徹心扉，「感謝家人及朋友，如果不是你們我撐不完。」
柳偉杰今天度過20歲生日，陸戰隊於終點前拿出生日蛋糕，他噙淚、發抖地表示，「最大願望就是家人平安，同學都能過關。」
葉博文忍著雙腳發炎疼痛，跪地拿出鑽戒向女友求婚，他說，「妳是我這一輩子最愛的女人，我愛妳，一生不離不棄，我用兩棲偵搜大隊的永遠忠誠，代表我對妳的愛，希望妳接受我」，交往2年女友於天堂路終點答應。
王智祥（右2）一家4堂兄弟都通過天堂路考驗。（記者黃旭磊攝）
天堂路「嬰兒爬」最是折磨。（記者黃旭磊攝）
中尉李元傑抱著母親痛哭30秒。（記者黃旭磊攝）
隊員痛苦地攀爬。（記者黃旭磊攝）
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