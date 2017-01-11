| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

台灣一獨立就是戰爭？洪秀柱：「你有這個膽嗎？」

2017-01-11  14:45

［記者陳鈺馥／台北報導］為爭取黃復興黨部支持，國民黨黨主席洪秀柱今日出席中華民國退役將領總會會員大會，她在致詞時強調，國民黨要把國家定位和中心思想講清楚，面對邪說不能喪失話語權，年輕人以為台灣是一個主權獨立國家，一切問題就會迎刃解決，但台灣一獨立就是戰爭，「你有這個膽嗎？」

洪秀柱指出，當初支持國父革命那批19、20多歲年輕人，是不怕被殺頭、灑熱血的，今天的年輕人真的願意為台灣建國拋頭顱、灑熱血嗎？「告訴你，願意的先登記下來，先送到海軍陸戰隊去受訓。」

洪也說，年輕人真的有膽嗎？家裡是媽寶的趕快去出國去，想閃兵的就閃兵，有誰會豪氣地說要為這塊土地犧牲，更何況主張台獨的人，是違反中華民國憲法的叛國份子。

廣告
  • 國民黨主席洪秀柱11日出席中華民國退役將領社會服務總會會員大會，洪秀柱表示，只要時間允許會儘量出席各項邀約活動。（記者劉信德攝）

    國民黨主席洪秀柱11日出席中華民國退役將領社會服務總會會員大會，洪秀柱表示，只要時間允許會儘量出席各項邀約活動。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年輕人 洪秀柱 黃復興 黃復興黨部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：台灣一獨立就是戰爭？洪秀柱：「你有這個膽嗎？」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.