台灣一獨立就是戰爭？洪秀柱：「你有這個膽嗎？」

2017-01-11 14:45

［記者陳鈺馥／台北報導］為爭取黃復興黨部支持，國民黨黨主席洪秀柱今日出席中華民國退役將領總會會員大會，她在致詞時強調，國民黨要把國家定位和中心思想講清楚，面對邪說不能喪失話語權，年輕人以為台灣是一個主權獨立國家，一切問題就會迎刃解決，但台灣一獨立就是戰爭，「你有這個膽嗎？」

洪秀柱指出，當初支持國父革命那批19、20多歲年輕人，是不怕被殺頭、灑熱血的，今天的年輕人真的願意為台灣建國拋頭顱、灑熱血嗎？「告訴你，願意的先登記下來，先送到海軍陸戰隊去受訓。」

洪也說，年輕人真的有膽嗎？家裡是媽寶的趕快去出國去，想閃兵的就閃兵，有誰會豪氣地說要為這塊土地犧牲，更何況主張台獨的人，是違反中華民國憲法的叛國份子。