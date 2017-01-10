蔡英文與奧蒂嘉舉行雙邊會談
2017-01-10 09:10
〔特派記者蘇永耀／尼加拉瓜報導〕蔡英文總統在當地時間九日傍晚抵達尼加拉瓜，抵達下榻飯店稍事休息後，隨即驅車前往尼國總統奧蒂嘉官邸進行雙邊會談，奧蒂嘉親自迎接蔡總統，為示重視，尼國電視台也全程轉播。
中國近期積極挖台灣邦交國，外界點名曾與台灣斷交的尼加拉瓜可能是下一個，不過，奧蒂嘉以實際行動打破傳言，在會談中他並肯定蔡總統對於兩岸和平的貢獻，也認為台灣作為強國，可與中美洲國家密切合作推動經貿。
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