賴坤成突訪北市府會 為北農人事鋪路？
2017-01-09 20:38
〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會今下午針對總預算案朝野協商，日前傳出北農公司內定總經理的民進黨前立委賴坤成，突然出現北市府、市議會，拜訪副市長林欽榮、觀傳局長簡余晏、民進黨市議員童仲彥、謝系市議員洪健益等人，此外，明天還將赴農委會參加頒獎典禮，引發外界揣測春節後將接任北農公司總經理，進而影響現任總經韓國瑜的去職。
對此，賴坤成受訪僅表示，至府會只是拜訪老朋友，並未拜訪台北市長柯文哲；至於是否將接任總經理？賴強調，北農公司董事人事還未定案、變數多，不願多談此事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 籃球》74秒狂轟18分 美大學男籃上演史詩大逆轉！（影音）
- 《小檔案》花蓮三山國王廟 雲林分靈
- 花市修繕「南伯公北三山」 串連客家信仰
- 胞妹LINE借錢 姊急匯2萬遭詐
- 賊性不改！舊地重偷 同一馬路旁再度被逮捕
- 桃捷直達車改裝 增加行李放置空間
- 中職》林承飛新約接近談成 月薪逾15萬
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 融合佛教與法式風情─寮國龍坡邦
- 叫10歲童搬餐桶遭燙傷 安親班判賠32萬元
- 〈折翼少年〉不放棄 贏者就是你
- 海倫清桃看過來！她丟掉「田中實加」 還要交出這個...
- 流感疫情升溫？ 雲林10天爆3起
- 大考中心擬漲價 勞動部：沒受一例一休影響
- 認兒子偏袒媳婦 婆婆燒炭、跳樓、咬舌鬧自殺
- 全國首套馬卡道族文化教材 屏東泰安國小登場
- 中寮銀髮好愛演 敬老圍爐秀自己
- 新北鐵道馬拉松接力賽4月開跑 1/24開放報名
- 援交2高校女 狼辯不知未成年被檢打臉
- 新文化運動 紙風車368喚醒溫暖人情
- 中國恐怖毒氣村 竟從地圖消失了
- 日本小朋友理想職業調查 這工作蟬連20年女童首選
- 施易男幫買塔位了心願 未料小明明跌倒驟逝
- 蛋蛋用毛巾擼到破皮 醫生噴笑：垢到底多厚
- 淘帝-KY去年合併營收56.96億 再創歷史新高
- 中國男子誤吞啤酒瓶蓋 妙醫用「保險套」智取
- 低胸討拍 網友酸海倫清桃「不是說完就要退演藝圈？」
- 情侶檔演員吳皓昇、文汶 預定今年結婚
- 現代趙子龍 持棍竊民宅
- 青埔非「鬼城」 鄭文燦：下階段發展重心
- NBA》網羅帥哥射手柯佛 騎士總管大讚：他有我們的DNA
- 必看！彰化縣春節垃圾怎麼收？
- （影音）張智成馴貓有一套 不用零食靠這招
- 1/9重要財經新聞一覽
- 沒拿到獎金 象牙海岸兵變
- 營運服務優良 立榮、長榮雙雙獲金翔獎
- 《金球紅毯》就是不刮毛！女星勇秀毛茸茸腋下
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賴坤成突訪北市府會 為北農人事鋪路？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分