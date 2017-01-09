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賴坤成突訪北市府會 為北農人事鋪路？

2017-01-09  20:38

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會今下午針對總預算案朝野協商，日前傳出北農公司內定總經理的民進黨前立委賴坤成，突然出現北市府、市議會，拜訪副市長林欽榮、觀傳局長簡余晏、民進黨市議員童仲彥、謝系市議員洪健益等人，此外，明天還將赴農委會參加頒獎典禮，引發外界揣測春節後將接任北農公司總經理，進而影響現任總經韓國瑜的去職。

對此，賴坤成受訪僅表示，至府會只是拜訪老朋友，並未拜訪台北市長柯文哲；至於是否將接任總經理？賴強調，北農公司董事人事還未定案、變數多，不願多談此事。

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  • 台北市議會今下午針對總預算案朝野協商，日前傳出北農公司內定總經理的民進黨前立委賴坤成，突然出現北市府、市議會。（資料照，記者黃明堂攝）

    台北市議會今下午針對總預算案朝野協商，日前傳出北農公司內定總經理的民進黨前立委賴坤成，突然出現北市府、市議會。（資料照，記者黃明堂攝）

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相關關鍵字： 台北農產運銷 林欽榮 簡余晏 賴坤成 韓國瑜
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