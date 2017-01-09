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哽咽談蔣經國 吳敦義宣布參選國民黨主席

2017-01-09  10:42

〔記者林良昇／台北報導〕前副總統吳敦義今召開記者會，宣布參選國民黨主席，吳敦義大談受前總統蔣經國提拔，過去競選地方公職、擔任黨公職的經歷，談及蔣經國時，吳敦義還一度哽咽，現場則擠進數百人，包含多位現任立委為吳敦義助陣，展現強大氣勢。

吳敦義在孫文墨寶「一心一德抵艱難」前向外界報告，並從國民黨的未來、國家經濟、兩岸，闡述未來目標，並述說擔任黨職、公職時的政績，有時慷慨激昂、有時感性，而且全程不看稿，再度展現好記憶。

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  • 前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，致詞時一度哽咽。（記者簡榮豐攝）

    前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，致詞時一度哽咽。（記者簡榮豐攝）

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