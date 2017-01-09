總統過境美國 府方轉述：美方勸中國恢復與台對話

總統蔡英文（左）過境美國休士頓，有媒體報導指出，國安會副秘書長曾厚仁轉述，美方持續在對中國勸說，希望能夠恢復跟台灣的對話。（中央社）

2017-01-09 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「英捷專案」過境美國休士頓期間，與美國共和黨陣營互動頻密。有媒體報導指出，隨團的國安會副秘書長曾厚仁表示，美國正密切注意兩岸目前情況，還說美方持續在對中國勸說，希望能夠恢復跟台灣的對話。

據《中央社》報導，曾厚仁轉述指出，蔡總統昨天過境休士頓與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）有簡單會談，莫健簡報過去8年來美國政府在台美關係上的進展，並提到美方對台美關係的重視。曾厚仁還說，他們也注意到兩岸關係的目前情況，美方現正持續勸說中國方面，希望能恢復跟台灣的對話。

報導也提到，蔡英文感謝美方這次對過境的安排，並期盼與美國新政府的關係能再提升，她也感謝美國總統歐巴馬的政府，在過去8年對台美關係的重視。