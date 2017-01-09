| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
《金球獎╱最佳男配角》屌爆俠爆冷奪獎 海倫清桃感人故事全造假 出版社：接受全面退書 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

總統過境美國 府方轉述：美方勸中國恢復與台對話

總統蔡英文（左）過境美國休士頓，有媒體報導指出，國安會副秘書長曾厚仁轉述，美方持續在對中國勸說，希望能夠恢復跟台灣的對話。（中央社）

2017-01-09  07:54

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「英捷專案」過境美國休士頓期間，與美國共和黨陣營互動頻密。有媒體報導指出，隨團的國安會副秘書長曾厚仁表示，美國正密切注意兩岸目前情況，還說美方持續在對中國勸說，希望能夠恢復跟台灣的對話。

據《中央社》報導，曾厚仁轉述指出，蔡總統昨天過境休士頓與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）有簡單會談，莫健簡報過去8年來美國政府在台美關係上的進展，並提到美方對台美關係的重視。曾厚仁還說，他們也注意到兩岸關係的目前情況，美方現正持續勸說中國方面，希望能恢復跟台灣的對話。

報導也提到，蔡英文感謝美方這次對過境的安排，並期盼與美國新政府的關係能再提升，她也感謝美國總統歐巴馬的政府，在過去8年對台美關係的重視。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 台灣 曾厚仁 美國 莫健 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：總統過境美國 府方轉述：美方勸中國恢復與台對話


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.