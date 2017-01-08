馮光遠丟震撼彈 宣布退出時代力量

2017-01-08 20:15

〔即時新聞／台北報導〕時代力量成員馮光遠，今晚八點透過網路直播，宣布退黨。馮光遠直言指出，當初所認知的「時代力量黨」已經變質成為一個其稱之為「國運昌隆黨」的時候，他不希望自己的努力，最後都成為特定人士收割的成果。此一指涉，無疑丟出震撼彈。

馮光遠的直播內容如下： 大約在兩年之前，我加入了由洪慈庸、林昶佐、林峯正他們組成的時代力量黨。當時，一個簡單的概念就是，與其疲於奔命地參與那麼多因不義施政隨時引爆的社會運動、抗爭，不如直接投入選舉，進入國會參與實際的改革。 所以我當初義無反顧地投入新北市第一選區的立法委員選舉，希望藉此將改革台灣的政治。 不過遺憾的是，由於幾個因素，我最後必須被迫退出選戰，因為在「國民黨不倒，台灣不會好」的概念下，我不能因為我的堅持，而讓新北市第一選區的國民黨候選人有因為反對黨的選票分散，而得以連任的機會。 在十分突兀但又必須圓滿大局的狀況下，最終在支持者的訝異不捨下還是作出了退選的決定。 雖然沒有辦法進入國會，可是隨後我仍然以時代力量主席團成員的身分，參與黨的工作至今，可是今天在這裡，我必須鄭重宣布，退出時代力量黨。 之所以要用直播的方式宣布退黨，因為我要利用這個機會，公開感謝在過去3年，很多支持我從政的朋友，並且跟大家致歉，我終究還是一個文化人、媒體人，一個從事創作的人，政治這條路，也許並不適合我。不過，我會一直持續關心政治，會一直參與改革運動，身為一個台灣公民跟一個所謂的倡議者，我的使命與實踐不會停下來。這也是我1993年從美國回台灣，最重要的原因跟目的。要感謝的人很多，我如果有錢，我會登廣告，沒錢，就先在這邊謝謝一些人。 我要謝謝時代力量黨裡頭幾位我喜歡的朋友，謝謝他們這陣子的一起努力。先要謝謝導演柯一正，我這位老朋友，在反核四五六運動連續一百個禮拜五的宣講活動裡，讓我看到文化人是如何用艱苦卓絕的文化方式，來關心自己的土地，來倡議，一正雖然一直做的都是幕後的工作，可是我相信我們還有太多合作的機會。 要謝謝慈庸，我喜歡妳對不公不義的事情那種不妥協的態度，這個風格，妳一定要堅持下去，還有，個人感情的事與公共利益的追求是平行的兩件事，妳一定要勇敢去追求，因為妳在台灣代表的是獨立自主的女性，妳要堅持。 也要謝謝高潞，我還記得有次跟妳辯論一件跟原住民權益以及言論自由有關的議題，妳後來的論述，讓我知道妳是個非常理性的委員，加油。 也要謝謝Freddy，我們之間的交情早在參與政治之前，你幫台灣發聲，身先士卒，台灣人以你為榮，當然，立法院的事情不只是國家認同，太多的議題，我相信以你的領悟跟人脈，你會漸入佳境。嗯，還有，恭喜你馬上要當爸爸了，跟Doris分擔小孩的教養，非常重要，不要偷懶。 講到小孩，我一定要謝謝顯智，你跟我應該是時代力量裡最好笑的兩個人，我喜歡看你的臉書，看你跟老婆、兩個小傢伙之間的生活點滴，我一直認為，赤子之心，是做人處事一個非常重要的態度，是一個人是不是能夠在紛擾的社會裡怡然自得過日子的一個關鍵，我每次看到你跟小傢伙之間的對話，就想到我跟女兒之間的對話，我相信也是這種質素，讓我們兩個人在成為時力黨跟民進黨之間的籌碼之後，一個有志難伸，一個有苦難言，可是我們都還能夠堅持在我們當初選擇的道路上繼續前進的主要原因。顯智，你替太多弱勢、沒有辦法的台灣人捍衛他們的權益，這是我一直很尊重、喜歡你的原因。 時力黨裡頭還有很多這幾年認識的朋友，我也要謝謝你們。謝謝秀禎跟孟陽夫婦，你們在兩次選戰裡都幫我很大的忙，謝謝。 謝謝郁容跟峯正兄弟，你們給的很多建議，你們長久以來投入社運，默默的做事情，謝謝你們。 謝謝黨部裡許多先前選擇離開的年輕朋友，也謝謝那些留下來的年輕同仁，不管大家的決定是什麼，撇開客觀的因素，我想，大家的選擇多少都跟「改革」這個概念有關。 有人選擇跳出時代力量黨，因為第三勢力的空間其實很大，很多我非常尊敬的改革者，他們委身在基進黨（基進側翼）、社民黨或者綠黨、樹黨這些組織裡，他們有很好的理念，例如基進黨的台獨與國家定位理念、社民黨的社福理念、綠黨、樹黨的環保概念，等等。可是他們並沒有所謂的明星黨員幫他們吸票，也不曾試圖以這樣的方式，忘記了「理念的追逐與建構」的理想。我相信這是為什麼我身邊的很多時力同仁、朋友，一個一個前往第三勢力的其他角落，為打造一個更公平、正義、獨立自主的台灣而努力的原因。 也許有人會說，留在時力黨還是可以做事情啊。對於這樣的問題，我這一陣子其實已經跟很多朋友、時力同仁聊過，我的概念是，當我沒有辦法在政治實務上真正幫到這個組織的時候，我其實應該去專心做我最拿手的文化，身為一個倡議者、創作者，我在文化上能夠做的事，遠遠要比我在政治上能夠做的事有效而且有趣許多。 另外一個要離開的概念是，當初加入時代力量黨，因為我們的初衷，都在「改革」、「理念」之上，而不是「權力」這件事情上。台灣需要改革的內容太多了，若我們有某些能力足以有所貢獻，我們全力以赴。可是當我發現，這個當初所認知的「時代力量黨」已經變質成為一個我稱之為「國運昌隆黨」的時候，我跟同仁說，我不希望我的努力，最後都成為特定人士收割的成果。 身為一個編劇，我相信我對人性的理解，要比一般人敏感許多，我相信自己的價值觀，一直是一種動力，這些年以來，督促自己跳進許多跟價值有關的抗爭運動裡。 所以，當我看清楚某些戴著改革面具的法西斯、偽善者，動輒收割大家工作成果的時候，我就說，我馮光遠，作為一塊踏腳石的階段性任務，應該可以結束了吧，我馮光遠幫某些人打聚光燈的工作，也應該到了下班的時候了吧。 可是前面講過，就算我要離開這個組織，我還是會跟這些年以來在很多議題上盡心盡力工作的朋友，保持密切的合作，這些朋友，其實很多在民進黨裡，更多的人，是在廣義的第三勢力的圈子裡，當然，最多的，還是所謂「無黨無派」的台灣人的這個身份。每個人所屬的組織也好，黨派也好，各自有別，可是我相信，我們對改革台灣的信念，不會有什麼不同。 從反核四、反媒體壟斷、反黑箱服貿、憲法133實踐聯盟，到參選台北市長，試圖參選立法委員，再加上以言論自由為抗爭概念的將近二十件官司，身為一個在美國生活了十幾年的台灣人，耳濡目染的人權、民主、法治觀念，在許多不同議題上，學到的價值觀念，都得到實踐的機會，這，我覺得很驕傲。 不過老實講，在政治的路上，我最大的收穫，其實是看到了更多的人性，政治圈裡看到的人性，其實比文化圈看到的人性更現實、骯髒、污穢，可是一般庶民對民主政治的想望跟努力，以及他們因此透露出來的人性善意，是最讓我覺得感動跟珍惜的，作為一個創作者，這些跟人性有關的觀察與題材，相信以後在創作上也會幫我讓作品更成熟。 謝謝那些幫助過我的志工，散傳單、街頭演講、拉票，謝謝你們，台灣的民主，會永遠記住大家的付出，不管你們幫的是哪一位第三勢力的候選人，是的，志工基本上只會出現在第三勢力的場子裡，那些拿走路工的，不叫志工。 謝謝那些在財務上贊助過我的人，不管金額多少，你們都讓我多少還有勇氣投身選舉，只是沒有達到大家的期望，這我要跟大家說抱歉。 謝謝這兩年我去美國巡迴演講時，招待我的台僑朋友，從各位的熱情以及對台灣的感情、堅持，我感受到台灣民主進程裡一股股來自台僑界的暖流。 更要謝謝我的團隊，小駱、國書、浩唐、小梟、漢堡，太多人了，還有這幾年協助我運籌帷幄的阿楷。 要感謝的人真的太多，我會在社交媒體上慢慢跟大家聊參與政治的心情，在結束之前，我只想跟幾位老朋友以及一位前輩說謝謝。 我要謝謝詹宏志跟王宣一。在選市長的時候，有一天在一個飯局裡，宣一知道我的個性，就直截了當的跟我說，「你辦募款餐會，我跟宏志幫你做菜。」結果那次在水牛書店辦的募款餐會，他們兩個人幫我做了十一道菜，舒國治、林麗鈴夫婦插花一道菜，那天的客人將近一百人，賓主盡歡。 2015年年初宣一突然走了，所以2014年那次餐會，也是我最後一次吃到宣一的手藝。 我沒有想到的是，2015年還沒有宣布退選之前，有一天宏志跟我說，他還是要幫我辦一個募款餐會，我說，宣一不在了，你一個人做太累了吧，宏志說，他如果不幫這個忙，宣一會不高興的，所以，他一個人，又幫我在寶藏巖辦了一次募款餐會，這一次，大概還是一百個人，他出了16道菜。宏志、宣一，我真的不知道要怎麼感謝你們，就在這裡說謝了。 我也要謝謝吳念真。在選市長的時候，我有一支幾萬塊錢拍的宣傳片，故意模仿齊柏林的「看見台灣」，我的團隊拍了一支「看見台北」，片子拍好，我打電話給念真，我說，這種從天空往下拍的紀錄片，好像都要找你配音，他一聽就懂，所以我也ㄠ了一次免費配音，念真，謝謝你。另外，你被中國共產黨列入封殺名單，我是要恭喜你。 最後，結束之前，我要再謝謝一位前輩，就是1964年參與了彭明敏、魏廷朝兩位前輩「台灣人民自救宣言」起草的謝聰敏前輩。謝先生住在林口，我打算選立委的那一陣子，他經常一個人到競選辦公室，他的身體因為以前被國民黨情治系統修理過，所以並不是很硬朗，可是我永遠看他笑嘻嘻的坐在一個角落，看我們忙進忙出，謝先生，我不但要謝謝您對台灣的付出，也要謝謝您對我們這些後輩的支持，謝謝。 以上，就是今天直播的內容，明天開始，不必再跟某些人開會，我又恢復自自冉冉的生活，今天的這個直播，謝謝「大船艦」提供的場地跟設備，我也提早祝大家春節快樂。