| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 政治

四叉貓現身老家挺婚姻平權：花蓮縣長好像不太歡迎我

2017-01-07  19:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕網路名人「四叉貓」劉宇今天回到老家花蓮，力挺東華大學同伴社舉辦的花蓮第一場婚姻平權「洗地」活動，在花蓮市舊鐵道徒步區以高壓水柱清洗地磚，透過鏤空的刻字鋼板洗出「婚姻平權、拒絕專法」字樣，四叉貓則全程用手機網路直播！

四叉貓本名劉宇，曾是PTT八卦版版主，也是同性戀者。他說，外婆家就在花蓮醫院旁邊，自己是花蓮吉安鄉出生，每年還回來2、3次看外婆，也帶男朋友回來，四叉貓還洋溢幸福表情地說：「男友會抱怨，外婆一直塞東西給他吃」！

四叉貓還說，聽說花蓮縣長「不太喜歡我們」，但這裡是我的出生地，我一定要回來支持。他說，剩下最後4個月，今年4月是婚姻平權進立院二讀的重要時刻，花蓮也是有同志的，家人也都知道且支持他所作的，所以「我要告訴你們，你們不孤單，大家一起努力吧」！

國立東華大學「同伴社」今天下午2點在花蓮舊鐵道徒步區「洗地」，利用刻字鏤空的鋼板，以高壓水柱將鋼板鏤空處洗乾淨，呈現「婚姻平權、拒絕專法」字樣。主辦的同伴社成員張哲源說，盼藉此「掃除對婚姻平權的歧視」，促進理解，他說，如婚姻平權正式納入民法，將代表台灣走上人權國家的一大步。

參與的東華大學台灣文化系教授林潤華說，希望婚姻平權在台灣能透過法律上成為真實，這是台灣走向「人人平等」的一大步，也是訴求人人可以追求幸福權利的里程碑，這代表更多人可以平等地跟親愛的伴侶結成連理，能享有婚姻的權利義務，在平等社會來臨前，會有許多疑慮、誤解，因此希望跟大家一同關心這個議題。

支持婚姻平權的宜昌國中英語教師劉可妤說，性別平等教育很重要，尤其性教育的部份一定要教。她說，父母都是偏鄉的國小老師，父親有一次還給她看一封學生簡訊，是一位酒店小姐，傳訊給父親「老師，我好想繼續完成高中學業喔」！原來這名「酒店小姐」國小學業成績優異，上了國中後學校就懷孕生子導致中輟，如果當初學校有教她如何保護自己，就不會發生憾事。

相關影音

廣告
  • 網路名人4叉貓現身花蓮，協助東華大學同伴社學生的「婚姻平權洗地活動」進行臉書直播，從頭到尾帶著笑容可掬，大家才發現「原來四叉是花蓮人」，讓現場民眾倍感親切。（記者花孟璟攝）

    網路名人4叉貓現身花蓮，協助東華大學同伴社學生的「婚姻平權洗地活動」進行臉書直播，從頭到尾帶著笑容可掬，大家才發現「原來四叉是花蓮人」，讓現場民眾倍感親切。（記者花孟璟攝）

  • 東華大學同伴社舉辦花蓮第一場的挺婚姻平權的洗地活動，邀請林潤華（左）、遲恆昌（右）兩位東華教授清洗地磚，洗出婚姻平權字樣。（記者花孟璟攝）

    東華大學同伴社舉辦花蓮第一場的挺婚姻平權的洗地活動，邀請林潤華（左）、遲恆昌（右）兩位東華教授清洗地磚，洗出婚姻平權字樣。（記者花孟璟攝）

  • 東華大學同伴社學生的「婚姻平權洗地活動」，利用高壓水柱清洗鏤空刻字鋼板下的地面，洗出婚姻平權、拒絕專法的乾淨地面，代表掃除歧視。（記者花孟璟攝）

    東華大學同伴社學生的「婚姻平權洗地活動」，利用高壓水柱清洗鏤空刻字鋼板下的地面，洗出婚姻平權、拒絕專法的乾淨地面，代表掃除歧視。（記者花孟璟攝）

  • 力挺婚姻平權的宜昌國中老師劉可妤道出教育人員觀點。（記者花孟璟攝）

    力挺婚姻平權的宜昌國中老師劉可妤道出教育人員觀點。（記者花孟璟攝）

  • PTt鄉民女神4叉貓來到花蓮，吸引大批粉絲求合照。（記者花孟璟攝）

    PTt鄉民女神4叉貓來到花蓮，吸引大批粉絲求合照。（記者花孟璟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 四叉貓 婚姻平權 東華大學 洗地
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：四叉貓現身老家挺婚姻平權：花蓮縣長好像不太歡迎我


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.