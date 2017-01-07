四叉貓現身老家挺婚姻平權：花蓮縣長好像不太歡迎我
〔記者花孟璟／花蓮報導〕網路名人「四叉貓」劉宇今天回到老家花蓮，力挺東華大學同伴社舉辦的花蓮第一場婚姻平權「洗地」活動，在花蓮市舊鐵道徒步區以高壓水柱清洗地磚，透過鏤空的刻字鋼板洗出「婚姻平權、拒絕專法」字樣，四叉貓則全程用手機網路直播！
四叉貓本名劉宇，曾是PTT八卦版版主，也是同性戀者。他說，外婆家就在花蓮醫院旁邊，自己是花蓮吉安鄉出生，每年還回來2、3次看外婆，也帶男朋友回來，四叉貓還洋溢幸福表情地說：「男友會抱怨，外婆一直塞東西給他吃」！
四叉貓還說，聽說花蓮縣長「不太喜歡我們」，但這裡是我的出生地，我一定要回來支持。他說，剩下最後4個月，今年4月是婚姻平權進立院二讀的重要時刻，花蓮也是有同志的，家人也都知道且支持他所作的，所以「我要告訴你們，你們不孤單，大家一起努力吧」！
國立東華大學「同伴社」今天下午2點在花蓮舊鐵道徒步區「洗地」，利用刻字鏤空的鋼板，以高壓水柱將鋼板鏤空處洗乾淨，呈現「婚姻平權、拒絕專法」字樣。主辦的同伴社成員張哲源說，盼藉此「掃除對婚姻平權的歧視」，促進理解，他說，如婚姻平權正式納入民法，將代表台灣走上人權國家的一大步。
參與的東華大學台灣文化系教授林潤華說，希望婚姻平權在台灣能透過法律上成為真實，這是台灣走向「人人平等」的一大步，也是訴求人人可以追求幸福權利的里程碑，這代表更多人可以平等地跟親愛的伴侶結成連理，能享有婚姻的權利義務，在平等社會來臨前，會有許多疑慮、誤解，因此希望跟大家一同關心這個議題。
支持婚姻平權的宜昌國中英語教師劉可妤說，性別平等教育很重要，尤其性教育的部份一定要教。她說，父母都是偏鄉的國小老師，父親有一次還給她看一封學生簡訊，是一位酒店小姐，傳訊給父親「老師，我好想繼續完成高中學業喔」！原來這名「酒店小姐」國小學業成績優異，上了國中後學校就懷孕生子導致中輟，如果當初學校有教她如何保護自己，就不會發生憾事。
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