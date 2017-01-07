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獨家》張憲義：台曾計畫以IDF載小型原彈攻擊中國

2017-01-07  10:13

〔記者羅添斌／台北報導〕IDF戰機竟然曾經被賦予核武攻擊中國的駭人機密任務！前中科院核研所副所長張憲義在美接受訪談時，揭露了驚人內幕，他指稱，台灣曾計畫在面臨危急存亡之際時，以IDF經國號戰機裝載經過小型化後的原子彈，對中國發動攻擊。

張憲義說，中科院計畫用經國號戰機裝載小型化原子彈的大膽做法，已經牽涉到有沒有踩到美方紅線的問題，「正因為我們有這種企圖心，美國知道以後便決定攤牌」。

這也就是美國在1988年派員到中科院核研所，強行拆除與核武發展相關的設施，並把重水式核子反應器的重水抽走，讓台灣核武發展計畫被迫終止的關鍵原因。

1988年叛逃到美國的前中科院核研所副所長張憲義，在美接受中研院研究員陳儀教授深度訪問，訪問記錄已由「遠足文化」公司出版成書，週一（1月9日）將在台北舉行新書發表會，張憲義本人還將以越洋視訊方式發表談話，並接受媒體提問。

張憲義在這本「核彈！間諜？CIA：張憲義訪問記錄」書中揭露驚人內幕，他在書中指出，美國在1988年之所以強行介入，並且終止台灣的核武研發計畫，是因為台灣的研究發展，已經踩到美國所謂的「核武製造能力的紅線」，因此遭到美國方面大批人馬進入中科院核研所，拆除與核武發展相關的設施，並把重水式核子反應器的重水抽走。

台灣在1980年代，為了因應中國軍力及核武威脅，曾同時進行多項軍事研發計畫，包括中程的地對地彈道飛彈（天馬計畫）、核武研發計畫（桃園計畫），以及自製多功能戰機（IDF經國號戰機）。

張憲義在書中指出，當年雖然中科院第二所人員曾經明確告訴他們，在美方介入下，台灣被迫已經不能研發地對地中程彈道飛彈（可用以攜帶原子彈彈頭），但這不代表在研發完成核武後，台灣就沒有能力將核武投射到中國大陸。

張憲義書中揭露了驚人內幕。他表示，中科院當年曾經研究如何將原子彈小型化，以便能裝進IDF經國號戰機的副油箱裡面。張憲義說，「我們之所以選用經國號戰機，是因為那是我們設計開發的，我們能夠自行修改作戰半徑，我們當時希望將作戰半徑提升至1000公里以上，這樣才有效配合核彈的射程」。

張憲義說，中科院計畫用經國號戰機搭載小型化原子彈的大膽做法，已經牽涉到有沒有踩到紅線的問題，「正因為我們有這種企圖心，美國知道以後便決定攤牌」。

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  • 前中科院核研所副所長張憲義在1988年叛逃到美國，他在新書中揭露台灣曾進行驚人祕密計畫，迫使美國強行介入，並終止台灣的核武研發計畫。（圖：遠足文化公司提供）。

    前中科院核研所副所長張憲義在1988年叛逃到美國，他在新書中揭露台灣曾進行驚人祕密計畫，迫使美國強行介入，並終止台灣的核武研發計畫。（圖：遠足文化公司提供）。

  • 張憲義指稱，台灣曾計畫在面臨國家危急存亡之際時，以IDF戰機搭載小型原子彈對中國發動攻擊。圖為IDF戰機在澎湖進行緊急起飛攔截共軍軍機的演練。（記者羅添斌攝）

    張憲義指稱，台灣曾計畫在面臨國家危急存亡之際時，以IDF戰機搭載小型原子彈對中國發動攻擊。圖為IDF戰機在澎湖進行緊急起飛攔截共軍軍機的演練。（記者羅添斌攝）

  • 中科院曾對IDF機進行祕密改裝計畫，必要時可將小型原子彈裝入副油箱內。圖為軍方營區開放時展示的IDF戰機。（記者羅添斌攝）

    中科院曾對IDF機進行祕密改裝計畫，必要時可將小型原子彈裝入副油箱內。圖為軍方營區開放時展示的IDF戰機。（記者羅添斌攝）

  • 叛逃到美國的前中科院核所副所長張憲義，接受國內學者訪談出書，還將在一月九日新書發表會上，越洋進行視訊連線，接受媒體提問。（記者羅添斌攝）

    叛逃到美國的前中科院核所副所長張憲義，接受國內學者訪談出書，還將在一月九日新書發表會上，越洋進行視訊連線，接受媒體提問。（記者羅添斌攝）

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標題：獨家》張憲義：台曾計畫以IDF載小型原彈攻擊中國


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