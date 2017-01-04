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唱衰柯文哲市政？ 郝龍斌：最壞的時候才剛開始

前台北市長郝龍斌（中）今天唱衰柯文哲，說台北市政「最壞的時候大概才剛開始」。（記者方賓照攝）

2017-01-04  11:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前參加元旦健走活動，認為台北市政「最壞的已經過去」，但有媒體報導指出，前台北市長郝龍斌今天卻唱衰柯文哲，「最壞的時候大概才剛開始」。

據《中央社》報導，郝龍斌今天上午到立法院拜會國民黨團，有媒體提及台北市失業率創新高，郝龍斌回應說，柯文哲不僅打擊企業主的投資意願，施政規劃也和拚經濟背道而馳，失業率提升是很正常的現象。

報導也提到，郝龍斌還批評柯文哲只會開空頭支票，失業率提升並不意外，甚至唱衰台北市政說，「最壞的時候大概才剛開始」。

柯文哲日前參加元旦健走活動時表示，台北市政「最壞的已經過去」，過去最困難的是團隊磨合，但目前都已經穩定了。被問到今年施政是否會比去年更好時，柯文哲回答「一定會」。

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  • 柯文哲日前參加元旦健走活動時，說台北市政「最壞的已經過去」。（資料照，記者陳志曲攝）

    柯文哲日前參加元旦健走活動時，說台北市政「最壞的已經過去」。（資料照，記者陳志曲攝）

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