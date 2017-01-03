日台交協揭牌 日：日台友好關係全球少見

公益財團法人日本台灣交流協會3日舉型更名揭牌儀式，由原本的日本公益財團法人「交流協會」更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」，協會代表沼田幹夫（右三）、亞東關係協會會長邱義仁（左三）、外交部次長李澄然（左二）等一同完成揭牌儀式，象徵台日之間深厚的信賴及連結。（記者黃耀徵攝）

2017-01-03 16:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本對台外交窗口「公益財團法人交流協會」日前宣布自今年起正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」（簡稱交協），今天下午舉行揭牌儀式，此為台日斷交44年後，日本政府首度將「台灣」納入組織名稱。日本台灣交流協會代表沼田幹夫表示，日台關係的友好是「全球少見的」珍貴關係，希望透過更名，讓台灣更認識該會，也期盼與新名稱和新標誌一同努力扮演日台關係橋樑。

交協自1972年成立以來，與台灣對口單位亞協共同擔任台日之間關係的橋樑，發展實務關係。沼田幹夫致詞時說道，自該會成立以來，日台民間關係迅速發展，交協成立時，經貿往來數額僅十多億美元，2015年已達到579億美元；1972年雙方互訪人次僅有二十多萬人，但去年全年則預估可能已經刷新紀錄、破六百萬人，「光看數字就知道日台關係發展相當驚人」。

沼田幹夫也提到日台間的「心之絆」越趨深厚，尤其是去年的熊本地震與東日本大地震時，來自台灣的溫暖協助，帶給災區居民的幫助無法計算，他再次代表日本感謝台灣。沼田幹夫接續說起這次更名的緣由，他指出，日本與台灣的友好關係是「全球少見的」，但根據調查，台灣社會認識交流協會的比例只有14%，有鑑於此，該會決定自今年元旦起變更名稱。在名稱中明確指出交流對象，盼提高民間認識本會的比例。

沼田幹夫特別說明，日台交協的新標誌中加入了象徵日本的櫻花與象徵台灣的梅花，分別放在「日」字與「台」字上，代表日台之間深厚的信賴與強烈的連結。而沿用的部分是紅點與黑色緞帶的圖樣，沼田幹夫表示其有雙重形象意涵，一為將兩股繩子結成緞帶，代表雙方的連結；一為中心是太陽、黑緞是日冕，代表決心與光明照耀日台人民。沼田幹夫期盼，與新名稱、新標誌一起努力，繼續扮演日台之間的橋樑。

亞東關係協會會長邱義仁則說到，交協正名的路歷經漫長歲月，克服非常多困難，他祝賀日本「終於完成正名」。邱義仁說，這些努力的成果，絕對不只是符號性的象徵意義，也不只是表面的更改名字，否則這條路也不會走得這麼辛苦、這麼漫長。邱義仁強調，台日關係不只是日本與台灣雙方，還牽涉廣泛國際情勢變遷，必須非常小心評估包含國內的整體情勢變化，一點一滴地累積彼此關係，盼雙方穩健地將關係帶向新階段。

外交部次長李澄然表示，交協更名反映了台日關係的緊密，也顯示該協會在台工作的實質內涵，外交部對此表示歡迎。而台日互動具有堅實基礎，更共享自由民主的基本價值觀，互為對方的重要夥伴、珍貴友人，他期盼在新的一年，當可持續強化雙邊互惠互利關係，開啟台日關係新篇章。

另外約有二十餘名支持「台灣國」的民眾到場高喊「台灣讚、日本讚、日本台灣交流協會讚」，並獻花給該會以表示對其正名動作的支持，同時呼籲台灣外交部的亞協也應該即刻正名為「台灣日本關係協會」。

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