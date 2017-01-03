打正妹型男牌 民進黨新增七年級發言人
2017-01-03 11:28
民進黨3日舉行「2016我們一起完成的事」臉書互動介面發表記者會，發言人群阮昭雄（左一）、黃適卓（左二）、王閔生（右三）、楊家俍（右一）及兩位新任發言人張志豪（左三）、吳沛憶（右二）出席。（記者羅沛德攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天宣布新增2名七年級發言人，分別為現任的民進黨民主學院主任吳沛憶、新聞部副主任張志豪，媒體詢問外型、口條俱佳的兩人是否有意於2018年的議員選舉，兩人都表示，現階段就是做好發言人位子，其他的問題都言之過早。
吳沛憶今年29歲，畢業於清大社會所，曾任媒創中心副主任，現在為民進黨台灣民主學院主任，曾主導民進黨2014年九合一地方選舉的「民主小草」計畫，推出47名青年候選人參選里長、市民代表等基層公職，有15人當選，當選率超過3成，表現十分亮眼。
吳沛憶在該次選舉中，也推動「守護者聯盟」監票計劃，肩負起培訓1萬5千名場內監票員的重責大任，深受高層信賴。最近則是舉辦「議員の深夜講堂」，邀請各地方的民意代表帶領青年觀察市政，分享市政監督的秘訣心法，以促成世代合作，讓市民朋友可以從生活週遭開始關心公共事務。
人稱「謝謝哥」的張志豪則是從2010年總統蔡英文競選新北市長時，就擔任她的新聞秘書，接著隨同征戰2012、2016年總統大選。也曾擔任立委蕭美琴的助理，地方選舉、中央選舉、立法院的歷練完整。
張志豪也曾在2007年參與台灣聯合國協進會，擔任青年團執行委員，他和其他成員們共同舉辦許多相關活動。包括台灣聯合國先生、小姐的選拔賽，就是由一群年輕人所發想出的創意點子。
民進黨原有5位發言人，分別為阮昭雄、王閔生、楊家俍、黃適卓及邱莉莉；今天又加入吳沛憶和張志豪，共有7人。
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