國民黨公布自做民調：政黨支持度居第一名

2017-01-03 11:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開記者會公布委外最新的「全國政黨形象民意調查報告」，在各主要政黨支持度方面，支持國民黨民眾的比例有29.9％，民進黨為26.3％，時代力量為10.1％，親民黨3.1％，中立民眾則佔23.6％，沒有反應的6.5％，國民黨文傳會副主委胡文琦認為，國民黨居各政黨第一名的原因，主要應是深藍及淺藍對國民黨近來表現的肯定。

胡文琦進一步指出，相較去年10月10日該黨的委外民調，國民黨支持度上升6.9個百分點，民進黨下降0.5個百分點，親民黨下降1.9個百分點，時代力量下降0.8個百分點，中立民眾的比例下降5.4個百分點，沒有反應的比率增加1.4個百分點，顯示近二個多月來，台灣民眾對國民黨的認同度確實有明顯上升趨勢。

國民黨文傳會副主委唐德明則指出，該黨委託「趨勢民意調查股份有限公司」從去年4月底到12月底，前後總共做了22次民調，從趨勢來看，去年8月5日民進黨支持度首次低於國民黨，8月28日國民黨提出「和平政綱」，民進黨落後國民黨的差距達到12.5個百分點，11月22日之後民進黨的滿意度就未曾再高於國民黨。

胡文琦說，國民黨將善盡忠誠在野黨的監督制衡角色，持續爭取台灣民意認同，尤其是在前民進黨立委林濁水近日發表高學歷青年遠離民進黨看法之後，民進黨的「雙重標準、髮夾彎政策與說一套、做一套」的執政決策風格，已逐漸露出馬腳，讓台灣人民不信任，民進黨顯已站在台灣青年及高級知識份子對立面，國民黨會努力接地氣，重新贏回台灣主流中道民意的認同與支持。

胡文琦指出，這份民調調查六個評估政黨形象面向，包括重視民意、推動改革、重視勞工權益、幫助青年發展未來、清廉、立委表現，民眾對國民黨在各面向的印象分數都有所提升，其中提升最高的面向為立委表現以及重視勞工權益，民進黨則是在各面向印象持續下滑，國民黨的「淨評價」在本次調查中有全面性的提升，國、民兩黨差距已逐步縮小。

國民黨表示，這份最新民調由「趨勢民意調查股份有限公司」，於去年12月27日至29日進行，以電話隨機抽樣方式進行調查，有效樣本數為1077份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。