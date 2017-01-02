挖台灣邦交國 傳北京內部有異聲
2017-01-02 07:36
〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比突然宣佈與台灣斷交並中國建交，引爆兩岸關係進一步緊張，掀外交戰危機，據媒體報導，「我方兩岸決策體系掌握的中方訊息」指出，北京內部對挖台灣邦交國一事，有不同聲音，認為風險正在加高，可能導致民眾更加支持台獨，此作法「不宜多用」。
《上報》報導，中方高層也解析我在台聖普斷交上的反映，認為「我方的反應相對謹慎且溫和」，而這用意是在緩和兩岸關係未來空間遭到壓縮。
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