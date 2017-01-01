誤食姑婆芋 政院發言人徐國勇中毒送醫

行政院發言人徐國勇，在參加完元旦升旗後，返家吃早餐，疑似誤食姑婆芋，送醫急救。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-01-01 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人徐國勇，在參加完元旦升旗後，返家吃早餐，疑似誤食姑婆芋，送醫急救。

行政院發言人徐國勇今早在臉書表示，在參加完元旦升旗及欣賞三軍儀隊表演後，返家用餐，看到一大盤芋頭炒芋梗，徐國勇夾了3塊「芋頭」食用，吃下去時有麻辣感，他納悶「幹嘛芋頭炒辣椒？」隨後又夾了一根芋梗咬了幾口吞下，不料隨後「滿口發麻刺痛，接著喉嚨刺痛、到了胃也刺痛」，他才驚覺自己中毒了，緊急送醫。

徐國勇說，有人在後院採自種的芋頭，竟然連姑婆芋也採進來煑了，在急診室中他神經麻痛，祈禱腎不要也有狀況。

姑婆芋與一般的芋頭長得很像，不過姑婆芋的葉片，表面光滑，不易凝水珠，而芋頭的葉子，表片有細毛，若滴水於其上，會聚成水珠，但姑婆芋有毒不可食用，誤食會有口、喉、胃等灼痛甚至死亡的風險。