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婚姻平權 尤美女親上火線與教徒對談

2016-12-31  20:41

〔即時新聞／綜合報導〕婚姻平權法案12月26日通過初審，民進黨立委尤美女在初審當天，針對反同團體擬發動公投決定民法修正一事直言：「我們不是上帝，人權怎能公投」。尤美女今（31）今受邀到長老教會濟南教會說明，認為這樣的溝通是好的開始，指出也將會在寒假期間，親上火線與社會對話。

據《聯合新聞網》報導，民進黨立委尤美女在26日主持的審查會中，初審通過審查會版民法親屬編部分條文修正草案，明定同性婚姻者適用與異性婚姻當事人相同的權利義務，但全案仍須經過朝野協商決議。

據悉，尤美女今受邀至濟南教會與牧者、教徒們溝通，當時有一位準媽媽向其詢問若是腹中孩子誕生後，有性別認同問題怎麼辦？尤美女說不管孩子變成什麼，都不應改變對他的愛。也有同志教徒認為上帝面前人人平等，為什麼教會確認為他有罪？在會中，雖然正反意見相互交鋒，但卻沒有不理性的字眼及情緒，尤美女認為這樣的談話「是好的開始」，認為都與社會溝通、對話即便遭到反彈，也絕對是必要的。

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  • 民進黨立委尤美女表示，將在寒假期間親上火線，針對婚姻平權的議題與社會對話。（資料照，記者林正堃攝）

    民進黨立委尤美女表示，將在寒假期間親上火線，針對婚姻平權的議題與社會對話。（資料照，記者林正堃攝）

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