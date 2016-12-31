中科院「天弓三型」防空飛彈 首度試射成功

天弓三型防空飛彈發射畫面。（圖由中科院提供）

2016-12-31 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕國家中山科學研究院自行研發的艦射型「天弓三型」防空飛彈，傳出上週已在屏東九鵬基地海際完成試射，相關研發人員對試射數據感到滿意。中科院盼未來將其與自行研發的垂直發射系統整合，再來就是登艦測試，並納入我國海軍新一代戰鬥系統「迅聯專案」次系統之一。

「天弓三型」飛彈為我國自研自製的重要防空軍武，採機動垂直發射，最大速度可達極音速（約五馬赫），根據《聯合報》報導，自本月中旬起，中科院便計畫在九鵬基地試射代號「海弓三」的艦射型天弓三防空飛彈，但表定試射日在巴士海峽分別出現共軍及美軍電偵機，加上氣候不佳，延遲至上週終於順利完成。

根據報導，艦射型天弓三尾翼能折疊，中科院計畫將之整合到自行研發的垂直發射系統，此系統已克服底座抗熱耐燃的材料問題，可使用不同模組，分別收納艦射型天劍及天弓防空飛彈進行聯裝。中科院還與美方談妥、採購兩套MK-41垂直發射系統，目前正在等候輸出許可，與中科院自行研發的系統相互測試比較。